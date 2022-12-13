Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Antalya'yı dün sağanak vurmuştu! Meteoroloji'den 'turuncu kodlu' yeni uyarı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Sağanak Yağış#Hava Durumu
Son dakika... Antalyayı dün sağanak vurmuştu Meteorolojiden turuncu kodlu yeni uyarı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 13:04

Meteoroloji, Antalya kent merkezi ve doğu ilçelerine ‘turuncu kod’ ile beklenen çok kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Uyarıda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtildi.

Haberin Devamı

Dün yaşanan sağanak yağışla Kumluca ve Finike ilçeleri sel felaketini yaşayan Antalya için bugün de merkez ve doğu ilçelerine uyarı yapıldı. Meteoroloji, ‘turuncu kod’ ile yaptığı uyarıda bugün gece saatleriyle birlikte kent merkezinde ve kentin doğu ilçelerinde, çok kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi. Öte yandan uyarıda Burdur ve Isparta’da beklenen sağanak yağışlara karşı da uyarıda bulunuldu.

Son dakika... Antalyayı dün sağanak vurmuştu Meteorolojiden turuncu kodlu yeni uyarı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
“Bu akşam saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), 14 Aralık 2022 ilk saatlerden itibaren Antalya'nın merkez ve doğu ilçeleri Serik, Manavgat ve İbradı'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların Antalya'nın batı ve merkez ilçelerinde 14 Aralık 2022 sabah saatlerinde, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde öğle saatlerinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, kıyı kesimlerde küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Haberin Devamı

Son dakika... Antalyayı dün sağanak vurmuştu Meteorolojiden turuncu kodlu yeni uyarı

TURUNCU KOD NE ANLAMA GELİYOR?

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel felaketi
daha fazla video içinAntalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel felaketi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Sağanak Yağış#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan
Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık
Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu

BAKMADAN GEÇME!

Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan
Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık
Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu