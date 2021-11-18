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Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 11 kente uyarı

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklık
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul dahil 11 kente uyarı

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un Anadolu Yakası, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi ile Konya ve Karaman çevrelerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İşte 18 Kasım perşembe günü hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un Anadolu Yakası, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi ile Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİS UYARISI

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul dahil 11 kente uyarı

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

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Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısı ile zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç, Burdur'un doğu, Isparta'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

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HATAY °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneyi parçalı bulutlu, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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KONYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu

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ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

TOKAT °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

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Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklık

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