Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 11 kente uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un Anadolu Yakası, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi ile Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
PUS VE SİS UYARISI
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısı ile zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç, Burdur'un doğu, Isparta'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneyi parçalı bulutlu, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık