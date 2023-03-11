Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 58 kent alarmda... Kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 58 kent alarmda... Kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 07:53

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 10 kente sarı, 48 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yeni hava durumu raporuna göre bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte 11 Mart cumartesi hava durumu raporu...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Aksaray, Kırşehir, Yozgat çevreleri ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gözden Kaçmasın

İstanbul’daki dönüşüm... 70-80 bin konutluk bir alan belliİstanbul’daki dönüşüm... 70-80 bin konutluk bir alan belliHaberi görüntüle

Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 58 kent alarmda... Kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak geliyor

Haberin Devamı

Sıcaklıkların Orta ve Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Gözden Kaçmasın

Deprem bölgesi izlenimleri... Kinsiz, nefretsiz büyük dayanışma sürüyorDeprem bölgesi izlenimleri... Kinsiz, nefretsiz büyük dayanışma sürüyorHaberi görüntüle

Rüzgarın; kuzey, iç ve batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat), yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 58 kent alarmda... Kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak geliyor
Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle 10 kente sarı, 48 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Haberin Devamı

Meteoroloji 5 günlük HAVA DURUMU raporunu da açıkladı. Rapora göre Türkiye'nin büyük bölümünde bugün ve yarın kuvvetli yağışlar etkili olacak. Yağışların pazartesi günü itibarıyla batı bölgeleri terk etmesi bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 58 kent alarmda... Kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak geliyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

BAKMADAN GEÇME!

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcıya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

#Pınar Gültekin
48 bin 500 yıllık zombi virüs canlandı Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil

48 bin 500 yıllık 'zombi virüs' canlandı! Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor? 'Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil'

#Permafrost
Apartmanlara takılan kameralar özel hayatın gizliliği tartışmalarını başlattı... Yasalar bu konuda ne diyor

Apartmanlara takılan kameralar 'özel hayatın gizliliği' tartışmalarını başlattı... Yasalar bu konuda ne diyor?

#Kamera