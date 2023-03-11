Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 58 kent alarmda... Kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak geliyor

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Aksaray, Kırşehir, Yozgat çevreleri ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Haberin Devamı

Sıcaklıkların Orta ve Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; kuzey, iç ve batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat), yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Haberin Devamı

Meteoroloji 5 günlük HAVA DURUMU raporunu da açıkladı. Rapora göre Türkiye'nin büyük bölümünde bugün ve yarın kuvvetli yağışlar etkili olacak. Yağışların pazartesi günü itibarıyla batı bölgeleri terk etmesi bekleniyor.