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İstanbul’daki dönüşüm... 70-80 bin konutluk bir alan belli

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#Murat Kurum#Konut#İstanbul
İstanbul’daki dönüşüm... 70-80 bin konutluk bir alan belli
Eyüp Serbest
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 07:00

İstanbul’da 1.5 milyon konutluk büyük dönüşüm için planlamalar yapılırken, Avrupa Yakası’ndaki rezerv alanlarından biri Esenler’de olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un verdiği bilgiye göre 2019’da imar değişikliği yapılarak rezerv alanı ilan edilen Esenler’deki araziye 70-80 bin konut inşa edilecek.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çarşamba akşamı Gaziantep Islahiye’den canlı yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olurken İstanbul’daki riskli binaların yakılıp yenilerinin yapılmasına ilişkin de detaylar ortaya çıktı. CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlarken deprem sonrası kalıcı konutlarla ilgili önemli bilgiler veren Murat Kurum’un en merak edilen sözleri ise İstanbul’daki yapılarla ilgili olanlarıydı:
“Ülkemiz deprem ülkesi. 20 yılda 3.3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. İstanbul’a baktığınızda 695 bin konut dönüştürüldü. Bir hedef ortaya koyduk. Türkiye’de 2035 yılına kadar dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz.

YEŞİL ALAN AYRILACAK

Tespitlerimiz İstanbul’da dönüşmesi gereken 1.5 milyon konut olduğu yönünde. 193 bin 649 bina, 1 milyon 448 bin bağımsız bölüm.

Bu konutları niye yapıyoruz. Örneğin Esenler’deki örnek. (Esenler’de sokak görüntüsünü göstererek) Şurada donatı yok. Bu binaların hepsi 1999 öncesi yapılmış yapıyor. Okul alanı yok, yeşil alanı yok. Yıkıp buraya aynısını yapamazsınız. Toplanma alanları, sosyal donatıları, yeşil alanları, oradaki kültürel yapıları ayırmak zorundayız. Ulaşım akslarını açmak zorundayız.

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İstanbul’daki dönüşüm... 70-80 bin konutluk bir alan belli


İLAVE NÜFUS GETİRMEDEN

Binaların olduğu yere yine aynısını yapmayacağız. İstanbul’a ilave nüfus getirmeden. 1.5 milyonun 500 bini Anadolu Yakası’nda, 500 bini Avrupa Yakası’nda belirlediğimiz rezerv alana, 500 bini ise olduğu yere yapılacak. Olduğu yere yapacaklarımızı azaltacağız, donatısını artıracağız, yollarını açacağız, yeni yeşil alanlar koyacağız. 

ETAP ETAP TAŞINACAKLAR

Esenler’deki rezerv alanımızın kuzeyindeki askeri alanı MSB ile konuştuk, orası bir rezerv alanımız olacak. 70 - 80 bin konutun sığabileceği bir alan. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Etap etap da konutlar bitince vatandaşlarımızı bu alanlara taşıyacağız. Finans, kira destekleri devam edecek.”

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İstanbul’daki dönüşüm... 70-80 bin konutluk bir alan belli

MSB’DEN ONAY ALINDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Esenler’de açıkladığı askeri alanla ilgili imar planları 2019’da değiştirildi ve bu bölge rezerv alanı oldu. Topkule ve Baştabya kışlalarının olduğu bu alan tam 720 hektar. Bu alanın hemen kuzeyinde, üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu’nun da geçtiği bir askeri alan daha var. Bu alanın mülkiyeti şimdilik Milli Savunma Bakanlığı’nda. Ancak iki bakanlık arasında yapılan görüşmelerde, bu alanın da rezerv alanı olması konusunda anlaşma sağlandığı belirtiliyor. Esenler’deki mevcut rezerv alan ile Başakşehir ve Sultangazi ilçeleri arasındaki askeri alanın birlikte büyüklüğü yaklaşık olarak Esenler ilçesinin iki katını aşıyor.

 

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#Murat Kurum#Konut#İstanbul

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