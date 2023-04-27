Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 27 kentte sarı alarm: Ankara, İstanbul, Bursa...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Malatya çevreleri dışında, diğer bölgelerimizin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının İç ve Batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara'da hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İzmir'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı...

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İZMİR'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce dün İzmir için yapılan uyarının ardından sağanak gün boyunca aralıklarla etkisini gösterdi. Akşam saatlerde etkisini iyice artıran sağanak nedeniyle Gazi Bulvarı, Çınarlı, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi gibi trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı noktalarda rögarlar taştı.

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Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da saçak altlarında ve kapalı mekanlarda uzun süre yağışın dinmesini bekledi. Motokurye çalışanları ise kentin birçok yerinde mahsur kaldı.

UYARI SİRENLERİ ÇALDI

Şiddetli yağmur nedeniyle Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi 2047 sokakta bulunan rögar kapakları taştı, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, mahallede bulunan bir sitenin hoparlörlerinden uzun süre siren sesi çaldı. Site sakinlerine taşan rögar kapaklarının araçlara zarar vermemesi için uyarılarda bulunuldu. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, çalan siren sesi evlerinin pencerelerine çıkan mahalleliyi ürküttü.