Erdoğan canlı yayında rahatsızlanınca neler yaşandı

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2011’de Cumhurbaşkanı ağır bir ameliyat geçirince MHP o zaman muhalefetteydi. Buna rağmen Devlet Bahçeli, devlet yönetiminin boşluk kaldırmayacağını belirterek Erdoğan’ın bir an önce görevinin başına dönmesini beklediklerini söylemişti.

Sağduyulu bir yaklaşımdı.

NE SENARYOLAR YAZARLAR

Cumhurbaşkanı ile yayına ara verildiğinde bir yandan Erdoğan’ın Türkiye’nin istikrarı için ne kadar önemli olduğunu düşündüm, diğer yandan da şimdi FETÖ’cüler, PKK’lılar ne senaryolar yazarlar diye düşündüm. Cumhurbaşkanı’nın midesini üşüttüğü, şiddetli bulantı nedeniyle programa ara verildiği, az sonra Cumhurbaşkanı’nın tekrar yayında olacağı haberini alınca Türkiye gibi ben de rahatladım.

ERDOĞAN TEKRAR YAYINDA

Az sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayındaydı. Cumhurbaşkanı ekranda gözükünce kaygılar yerini sevince bıraktı. Sevinç dualara karıştı. Erdoğan‘ın, “Tempomuz yoğun. Midemi üşütmüşüm, milletimizden aksaklık için helallik diliyorum” diye açıklama yapması yararlı oldu.

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15 TEMMUZ GECESİ YAŞANANLAR

15 Temmuz gecesi Hande Fırat’la, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığımız yayında bir diyalog yaşamıştık.

Genelkurmay’ın önünden yayın için CNN Türk’e geldiğimde Hande Fırat, Cumhurbaşkanı’nı yayına çıkarabilmek için özel kalem müdürü Hasan Doğan’la konuşuyordu. Hasan Doğan bir açıklama yaptıklarını, bunu yayında kullanabileceğini söylüyordu. Ben de Genelkurmay’ın önünden gelmenin verdiği etkiyle, “Millet bizim ne söyleyeceğimizi merak etmiyor. Cumhurbaşkanı’nın yaşayıp yaşamadığını merak ediyor. Cumhurbaşkanı’nın ne söyleyeceğini merak ediyor” demiştim. O sırada konuşmalara tanıklık eden Erdoğan, “Selvi haklı söylüyor. Yayına bağlanıyoruz” demişti. Hande Fırat’ın çabaları, Cumhurbaşkanı’nın dirayetiyle 15 Temmuz’un tarihini değiştiren tarihi yayın gerçekleşmişti.

İPTAL ETMEMİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında rahatsızlandığı yayına çıkarken midesini üşüttüğü belliymiş. Yayını iptal etme yönünde talepler olmuş. Ama Erdoğan, “Söz verdim. İptal edilmesin. Yayına katılacağım” diye diretmiş. Israrlı olmuş. Yayına girmeden önce de ekibi yayını yapacak Kanal7-Ülke TV ekibine “Cumhurbaşkanı’mız bugün 17 saat çalıştı. Biraz rahatsız. Midesini üşütmüş” demiş. Hem Erdoğan’ın programları nedeniyle yayın bir buçuk saat geciktiği için hem de Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle programın süresini kısaltmışlar.

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GÜN BOYU YOĞUNDU

Cumhurbaşkanı sabah Anayasa Mahkemesi’ndeki törene katılmıştı. Ardından engelli öğretmenlerin atamasıyla ilgili törene iştirak etti. O programı “Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası” tevcih töreni takip etti. Akşam saatlerinde ise Gençlik için hemen şimdi programına katılıp uzun bir konuşma yaptı. Kanal 7-Ülke TV yayınına ondan sonra katıldı diyeceğim ama Cumhurbaşkanı araya partide bir de toplantı koymuş.

MİDEYİ ÜŞÜTMÜŞ

Oysa bir gün önce Bursa Gemlik’teki Batarya Fabrikası’nın temel atma törenine katılıp Manisa’da miting yapmıştı. Oradan üşütmüş. Üstüne bir de 17 saatlik 4 program bir toplantı koyunca vücut canlı yayın sırasında isyan etmiş. Cumhurbaşkanı’nın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’nun müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanı rahatlamış ama yayına çıkması istenmemiş. Fakat Erdoğan yayına çıkmayı tercih etmiş. Bence iyi de oldu. Çünkü halk karşısında Erdoğan’ı görünce rahatladı. Ondan sonra gece boyunca Erdoğan’a bir sevgi rüzgârı esmeye başladı. Dua zinciri kuruldu. Bu millet Erdoğan’ı seviyor. 15 Temmuz’da çıplak elleriyle tankları durdurup canı pahasına darbeyi önlemedi mi?

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Bu kadar yoğun tempo içerisinde midesini üşütmek, rahatsızlanmak insani bir durum. Cumhurbaşkanı da olsa netice itibarıyla Erdoğan da bir insan.

AMELİYATTAN SONRA BAŞARDI

Erdoğan 2011 yılında ağır bir ameliyat geçirdi. Ondan sonra kazanmadığı seçim kalmadı. 15 Temmuz’da darbeyi önleyip sistemi değiştirdi, dünya lideri oldu. Hepimizin başına gelebilecek bir mide üşütmesinden dolayı işlerini aksatacak değil.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ

Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle ara verilen 21 dakikalık süre zarfında Erdoğan’ın Türkiye için ne denli önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk.

Bir günlük dinlenmenin ardından yeniden yollara düşecek. Ta ki 14 Mayıs gecesi yeni bir zafere imza atana kadar...

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MUHALEFETİN JESTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlanması nedeniyle Türk siyaseti adına güzel bir gelişme yaşandı. Muhalefet liderleri sıcağı sıcağına geçmiş olsun mesajı yayınladılar. Bunlar insani şeyler. Ama siyasete zarafet getirmesi açısından güzel oldu.

SOSYAL MEDYADAKİ ÇİRKİNLİK

Huylu huyundan vazgeçmezmiş. Yabancı istihbarat örgütlerinin aparatı olan FETÖ’cüler hemen sosyal medyadan dezenformasyona başladılar. Sevinç çığlıkları arasında “Adam öldü” diye tweet’ler attılar. Muhalif medyaya çıkan emekli bir amiral Erdoğan’ın rahatsızlığını istismar etmeye kalkıştı.

Erdoğan ölmedi yaşıyor. Hem de çok daha güçlü bir şekilde geliyor. Ama bunu yapanlarda insanlık ölmüş.