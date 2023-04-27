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Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış başladı

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#Meteoroloji#Istanbul#Yağmur
Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı İstanbulda kuvvetli sağanak yağış başladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 05:06

Meteoroloji, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapmıştı. İstanbul'da gece yarısı başlayan kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.

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Meteoroloji, beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde sarı kodlu uyarıda bulunmuştu. Meteoroloji uyarılarının ardından gece yarısı itibarıyla İstanbul'da beklenen yağış başladı.

VALİ YERLİKAYA: LÜTFEN TEDBİRLİ OLALIM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadelerine yer vermişti.

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Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı İstanbulda kuvvetli sağanak yağış başladı




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#Meteoroloji#Istanbul#Yağmur

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