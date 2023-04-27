Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış başladı

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Meteoroloji, beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde sarı kodlu uyarıda bulunmuştu. Meteoroloji uyarılarının ardından gece yarısı itibarıyla İstanbul'da beklenen yağış başladı.



VALİ YERLİKAYA: LÜTFEN TEDBİRLİ OLALIM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadelerine yer vermişti.













