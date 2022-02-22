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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 11 kente sarı uyarı: İstanbul için saat belli oldu

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 11 kente sarı uyarı: İstanbul için saat belli oldu

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Trakya ile Aydın, İzmir'in güney ve doğusu, Muğla, Adana'nın güneyi, Osmaniye, Hatay, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı, Diyarbakır, Batman ile G. Antep çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji 11 kente beklenen yağışlar nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunurken; İstanbul'da ise akşam saatlerinde sağanak etkili olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ile Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trakya ile Aydın, İzmir'in güney ve doğusu, Muğla, Adana'nın güneyi, Osmaniye, Hatay, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı, Diyarbakır, Batman ile G. Antep çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 11 kente sarı uyarı: İstanbul için saat belli oldu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların Trakya ile Aydın, İzmir'in güney ve doğusu, Muğla, Adana'nın güneyi, Osmaniye, Hatay, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı, Diyarbakır, Batman ile G. Antep çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, deniz üzerinde hortum oluşumu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den 11 kente bugün beklenen yağışlar sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 11 kente sarı uyarı: İstanbul için saat belli oldu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak, Trakya'nın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

TEKİRDAĞ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir'in güney ve doğusu ile Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Hatay, Adana'nın güneyi ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya hariç) aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,

KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren bölgenin güney kesimleri ile Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin, gece saatlerinde Erzurum ve Ağrı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, güneydoğu kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

HAKKARİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adıyaman ve G. Antep çevreleri ile Ş. Urfa'nın batısında, akşam saatlerinde Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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