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Son dakika... Meteoroloji'den Trakya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı geldi! Edirne'de iş yerlerini su bastı

#Meteoroloji#Edirne#Trakya

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, yarın sabahtan itibaren etkisini artırmasının beklendiği ve perşembe sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağı belirtildi. Meteoroloji ayrıca bu akşam için Muğla'ya kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların kuvvetli olacağını belirten AFAD da sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Öte yandan Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Sanayi sitesinde onlarca iş yeri su altında kaldı.

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya kesiminde devam eden yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde perşembe sabahına kadar kuvvetli (30-60 kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi. Olası ani sel ve su baskını ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 

MUĞLA İÇİN UYARI

Meteoroloji'den bir uyarı da Muğla için geldi. Bu akşam saatlerinden itibaren Muğla genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtilerek sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. 

Meteoroloji'nin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da Twitter'dan uyardı ve kuvvetli yağışın neden olabileceği sel ve su baskınına karşı dikkatli olunmasını istedi.

EDİRNE'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK: ONLARCA İŞ YERİ SU ALTINDA KALDI

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Sanayi sitesinde onlarca iş yeri su altında kaldı.

Son dakika... Meteorolojiden Trakya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı geldi Edirnede iş yerlerini su bastı

Uzunköprü'de öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Uzunköprü Sanayi Sitesi’nde de çok sayıda iş yeri su altında kalırken, vatandaşlar iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Son dakika... Meteorolojiden Trakya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı geldi Edirnede iş yerlerini su bastı

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#Meteoroloji#Edirne#Trakya

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