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Son dakika... Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Prof. Dr. Orhan Şen: Daha kuvvetli soğuk hava dalgası geliyor

#Meteoroloji#Kar Yağışı#Prof. Dr. Orhan Şen
Son dakika... Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu uyarı Prof. Dr. Orhan Şen: Daha kuvvetli soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre Doğu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. 19 il için sarı ve turuncu kodlu kar ve çığ uyarısı yapıldı. Öte yandan CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den de uyarı geldi. Şen, "Önümüzdeki hafta sonu (22 Ocak) Orta Avrupa'dan sarkacak soğuk ve yağışlı bir hava kütlesi Türkiye'de kış şartlarını hissettirecek gibi görünüyor. 3-4 gün sürecek. Geçtiğimiz sistemden daha kuvvetli" dedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Yağışların Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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Son dakika... Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu uyarı Prof. Dr. Orhan Şen: Daha kuvvetli soğuk hava dalgası geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ZİRAİ DON UYARISI

Kuzey iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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PROF. DR. ŞEN'DEN UYARI: SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA KÜTLESİ TÜRKİYE'DE KIŞ ŞARTLARINI HİSSETTİRECEK

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tüm Karadeniz bölgesinde yoğun kar yağışı var. Marmara'nın doğusunda karla karışık yağmur, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'da akşama kadar kar yağışı var. İstanbul'da sıcaklık 8°C öğleden sonra yağmur olasılığı var.

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Önümüzdeki hafta sonu (22 Ocak) Orta Avrupa'dan sarkacak soğuk ve yağışlı bir hava kütlesi Türkiye'de kış şartlarını hissettirecek gibi görünüyor. 3-4 gün sürecek. Geçtiğimiz sistemden daha kuvvetli. Şimdiden söylüyorum 10 günlük tahmin yapmak risklidir. +/- 1 gün olabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Kar Yağışı#Prof. Dr. Orhan Şen

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