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Sivas’ta yoğun kar yağışı! AK Partili vekil Semiha Ekinci de mahsur kaldı

#Sivas#Kar Yağışı#Semiha Ekinci

Sivas’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte yolda kalan araçlar kuyruk oluştururken, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de mahsur kaldı.

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Sivas-Giresun Karayolu 2 bin 100 rakımlı Geminbeli Geçidinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı ve buzlanmayla birlikte geçitte ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Yol trafiğe kapanırken metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Onlarca araç yolda mahsur kaldı. Mahsur kalanlar arasında AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu da bulunuyor. Ekipleri yolu yeniden trafiğe açmak için seferber oldu. 1 saatin ardından yol ulaşıma yeniden açıldı.

Milletvekili Semiha Ekinci, "Suşehri Danışma Merkezi toplantımıza giderken Geminbelin'de yabancı bir tırın kayması sonucu yol kapanmış. Sivas'ın yazı kadar kışı da güzel. Her nimetin bir külfeti var. Bu tür yolda kalmalarda kazalarda bu işin külfeti. Ama hamdolsun can kaybı yok'' dedi.

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