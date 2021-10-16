Son dakika: Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji kuvvetli yağışlara karşı sarı kodlu uyarıda bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden Ege Bölgesi için sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Bugün Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



Ayrıca sağanağın saat 14.00 ile 21.00 arasında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

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Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AFAD UYARDI: BU SAATLERE DİKKAT

AFAD'dan yapılan açıklamada "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, öğle saatlerinden itibaren, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, fırtına ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AYDIN °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

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Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

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Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık