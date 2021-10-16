Son dakika... Meteoroloji'den yağış raporu: Eylül geçen yılı 3'e katladı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün '2021 Yılı Eylül Ayı Alansal Yağış Raporu' yayımlandı. Türkiye geneli eylül ayı yağışları, geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Eylül ayı yağışı 29,4 mm, normali (1981- 2010) 21,8 mm ve 2020 yılı eylül ayı yağışı 9,4 mm olarak açıklandı. Yağışlarda normale göre yüzde 35, geçen yıl eylül ayı yağışlarına göre yüzde 313'e yakın artış yaşandı.

Bölge geneli yağışlarda normale göre, en fazla artış gösteren bölge, yüzde 100'den fazla artışla İç Anadolu Bölgesi oldu. Yağışlar Ege Bölgesi sahil kesimi, Edirne, Bursa, Mersin, Hatay, Adana'nın kuzey kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Hakkari, Van çevrelerinde yüzde 80'den fazla azaldı. Yurdun iç kesimleriyle Giresun çevrelerinde ise normalin 2 katından fazla gerçekleşti. Eylül ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış, 243,3 mm ile Rize'de, en az yağış 0,4 mm ile Mardin'de kaydedildi.

Haberin Devamı

Yağışlı gün sayıları Marmara Bölgesi'nin doğusu, Karadeniz Bölgesi, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde 15-20 gün, Trabzon ve Rize çevrelerinde 20-25 gün aralığında oldu. Aydın ve Muğla'nın batısı, Şanlıurfa, Adıyaman Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ın doğu kesimlerinde ise 1 gün civarında gerçekleşti.

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞLAR

Marmara Bölgesi'nde normali 36,5 mm, 2020 Eylül ayı 13 mm iken, bu yıl 22,9 mm ile normaline göre yüzde 37 azaldı, geçen yıl eylül ayına göre yüzde 76 arttı.

Ege Bölgesi'nde normali 17,1 mm, 2020 Eylül ayı 9,8 mm iken, bu yıl 10,6 mm ölçüldü. Normaline göre yüzde 38 azaldı, geçen yıla göre yüzde 8 arttı.

Akdeniz Bölgesi'nde normali 14,8 mm ve 2020 yılı Eylül ayı 6,8 mm iken, bu yıl 21,7 mm oldu. Yağışlar normaline göre yüzde 47, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

İç Anadolu'da normali 14,4 mm ve 2020 yılı Eylül ayı 8,3 mm iken, bu Eylül yağışı 30,9 mm oldu. Yağışlardaki artış normaline ve geçen yıla göre yüzde 100'ü aştı.

Karadeniz Bölgesi'nde normali 50,4 mm ve 2020 yılı Eylül ayı 19,7 mm iken, bu yıl 81,4 mm ölçüldü. Yağışlarda normaline göre yüzde 62, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'ün üzerine çıkarak 4 katı aştı.

Doğu Anadolu'da normali 14,9 mm ve 2020 yılı Eylül ayı 6 mm iken, bu yıl 15,1 mm ölçüldü. Yağışlar normali civarında gerçekleşirken, geçen yıla göre yüzde 100'ü aştı.

Haberin Devamı

Güneydoğu Anadolu'da normali 5,4 mm ve 2020 yılı Eylül ayı 0,2 mm iken, bu yıl 1,9 mm ölçüldü. Yağışlar normaline göre yüzde 65 azaldı, geçen yıla göre ise yüzde 100'ü aşan artış gösterdi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR