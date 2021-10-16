Son dakika... Meteoroloji'den yağış raporu: Eylül geçen yılı 3'e katladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Paşinyan sonunda pes etti Zengezur Koridoru açılıyorPaşinyan sonunda pes etti! 'Zengezur Koridoru' açılıyor#Zengezur Koridoru
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Beşiktaş - Başakşehir maçının ardından: Beşiktaş bu sezon...Beşiktaş - Başakşehir maçının ardından: 'Beşiktaş bu sezon...'#Beşiktaş
Bir günde 1.5 milyar dolar ihracat Ticaret Bakanı Muş duyurdu...Bir günde 1.5 milyar dolar ihracat! Ticaret Bakanı Muş duyurdu...#Mehmet Muş
Geçen sene dibi görmüştü, intikamıyla geri döndü Hızla yayılıyor...Geçen sene dibi görmüştü, intikamıyla geri döndü! Hızla yayılıyor...#Süper Grip
Korkunç detaylar ortaya çıktı Siyasileri kaçırma planı...Korkunç detaylar ortaya çıktı! Siyasileri kaçırma planı...#DHKP/C
Maradona hakkında korkunç iddialar Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...Maradona hakkında korkunç iddialar! Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...#Diego Armando Maradona
Dikkat çeken sonuçlar: Geçen yılı 3e katladıDikkat çeken sonuçlar: Geçen yılı 3'e katladı#Meteoroloji
Dünyadaki 5 şirketten biri Türkiyede yatırım planlıyorlarDünyadaki 5 şirketten biri! Türkiye'de yatırım planlıyorlar#Plazma
Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA#Seyahat
Okuldaki skandal görüntüler tepki çekmişti Öğretmen için karar verildiOkuldaki skandal görüntüler tepki çekmişti! Öğretmen için karar verildi#Öğretmen
Avrupada görülmemiş skandal Onlarca kadın kendini yarı çıplak sokakta bulduAvrupa'da görülmemiş skandal! Onlarca kadın kendini yarı çıplak sokakta buldu#Belçika
Fakir biriyle aşk yaşarım... Ama ne kadar fakir'Fakir biriyle aşk yaşarım...' Ama ne kadar fakir? #Altın Fiyatları
Kızı yaşındaki sevgiliyle evlilik yürümedi: Ünlü oyuncu bir kez daha boşanıyorKızı yaşındaki sevgiliyle evlilik yürümedi: Ünlü oyuncu bir kez daha boşanıyor#Sean Penn
Risk almaktan kaçınmalıyızRisk almaktan kaçınmalıyız#Dolunay
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Meteoroloji'den yağış raporu: Eylül geçen yılı 3'e katladı

#Meteoroloji#Yağış#Rapor
Son dakika... Meteorolojiden yağış raporu: Eylül geçen yılı 3e katladı

Meteoroloji'nin eylül ayı yağış raporuna göre, eylülde son 30 yıl ortalamasına göre yüzde 35, geçen yıla göre yüzde 313 artış yaşandı. 5 bölgede geçen yıl yağışlarına göre artışlar, yüzde 100'ün üzerinde ölçüldü. Eylülde il geneli en fazla yağış, 243.3 mm ile Rize'de, en az yağış 0.4 mm ile Mardin'de kaydedildi.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün '2021 Yılı Eylül Ayı Alansal Yağış Raporu' yayımlandı. Türkiye geneli eylül ayı yağışları, geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Eylül ayı yağışı 29,4 mm, normali (1981- 2010) 21,8 mm ve 2020 yılı eylül ayı yağışı 9,4 mm olarak açıklandı. Yağışlarda normale göre yüzde 35, geçen yıl eylül ayı yağışlarına göre yüzde 313'e yakın artış yaşandı.

Bölge geneli yağışlarda normale göre, en fazla artış gösteren bölge, yüzde 100'den fazla artışla İç Anadolu Bölgesi oldu. Yağışlar Ege Bölgesi sahil kesimi, Edirne, Bursa, Mersin, Hatay, Adana'nın kuzey kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Hakkari, Van çevrelerinde yüzde 80'den fazla azaldı. Yurdun iç kesimleriyle Giresun çevrelerinde ise normalin 2 katından fazla gerçekleşti. Eylül ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış, 243,3 mm ile Rize'de, en az yağış 0,4 mm ile Mardin'de kaydedildi.

Son dakika... Meteorolojiden yağış raporu: Eylül geçen yılı 3e katladı

Haberin Devamı

Yağışlı gün sayıları Marmara Bölgesi'nin doğusu, Karadeniz Bölgesi, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde 15-20 gün, Trabzon ve Rize çevrelerinde 20-25 gün aralığında oldu. Aydın ve Muğla'nın batısı, Şanlıurfa, Adıyaman Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ın doğu kesimlerinde ise 1 gün civarında gerçekleşti.

Son dakika... Meteorolojiden yağış raporu: Eylül geçen yılı 3e katladı

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞLAR

Marmara Bölgesi'nde normali 36,5 mm, 2020 Eylül ayı 13 mm iken, bu yıl 22,9 mm ile normaline göre yüzde 37 azaldı, geçen yıl eylül ayına göre yüzde 76 arttı.

Ege Bölgesi'nde normali 17,1 mm, 2020 Eylül ayı 9,8 mm iken, bu yıl 10,6 mm ölçüldü. Normaline göre yüzde 38 azaldı, geçen yıla göre yüzde 8 arttı.

Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak

İlgili Haber:Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak

Akdeniz Bölgesi'nde normali 14,8 mm ve 2020 yılı Eylül ayı 6,8 mm iken, bu yıl 21,7 mm oldu. Yağışlar normaline göre yüzde 47, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

İç Anadolu'da normali 14,4 mm ve 2020 yılı Eylül ayı 8,3 mm iken, bu Eylül yağışı 30,9 mm oldu. Yağışlardaki artış normaline ve geçen yıla göre yüzde 100'ü aştı.

Karadeniz Bölgesi'nde normali 50,4 mm ve 2020 yılı Eylül ayı 19,7 mm iken, bu yıl 81,4 mm ölçüldü. Yağışlarda normaline göre yüzde 62, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'ün üzerine çıkarak 4 katı aştı.

Doğu Anadolu'da normali 14,9 mm ve 2020 yılı Eylül ayı 6 mm iken, bu yıl 15,1 mm ölçüldü. Yağışlar normali civarında gerçekleşirken, geçen yıla göre yüzde 100'ü aştı.

Haberin Devamı

Güneydoğu Anadolu'da normali 5,4 mm ve 2020 yılı Eylül ayı 0,2 mm iken, bu yıl 1,9 mm ölçüldü. Yağışlar normaline göre yüzde 65 azaldı, geçen yıla göre ise yüzde 100'ü aşan artış gösterdi.

Son dakika... Meteorolojiden yağış raporu: Eylül geçen yılı 3e katladı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Edirne'de sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
daha fazla video içinEdirne'de sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Yağış#Rapor

BAKMADAN GEÇME!

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Memur alımları başladı İşte ilanlar

Memur alımları başladı! İşte ilanlar

Görenler tanıyamadı... Beste Açarın eski halinden eser yok

Görenler tanıyamadı... Beste Açar'ın eski halinden eser yok

Yalnızlık bitti... Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı

Yalnızlık bitti... Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım