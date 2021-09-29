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Son dakika... Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Yarına dikkat: Sarı alarm verildi

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak Yağış
Son dakika... Meteorolojiden peş peşe uyarılar Yarına dikkat: Sarı alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'deki sağanak yağışın akşam saatlerinden sonra etkisini artıracağını duyurdu. Meteoroloji yarın için Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin açıklamasında "Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" denildi.

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Doğu Karadeniz ile Batı Karadeniz'in doğu kıyılarındaki sağanağın kuvvetini artırarak yarın da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanağın, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırması ve yarın sabah saatlerine kadar Trabzon'un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-85 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ile Samsun'un batı ilçelerinde görülecek sağanağın da kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Son dakika... Meteorolojiden peş peşe uyarılar Yarına dikkat: Sarı alarm verildi
Meteoroloji beklenen sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu.

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ERZURUM, KARS VE ARDAHAN’DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi beklenen bölgede rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 28, Erzincan ve Iğdır'da 23, Ağrı'da 22, Erzurum'da 20, Kars'ta 18 ve Ardahan'da 15 derece olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı Dikkat: Kuvvetli olacak

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KARADENİZ, MARMARA VE EGE'DE FIRTINAMSI RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz'de rüzgarın, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esmesi beklenen rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden, batısı kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak Yağış