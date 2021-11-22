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Son dakika... Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul dahil çok sayıda kent alarmda

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden peş peşe uyarılar İstanbul dahil çok sayıda kent alarmda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunda yarın beklenen yağışlar için İstanbul dahil çok sayıda kente sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul'da kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağını ve çarşamba sabahına devam edeceği duyuruldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağını ve çarşamba sabahına devam edeceğini ifade etti. 'Sarı' kodlu uyarıda, "Sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji Marmara'nın genelinde de kuvvetli yağışın beklendiğini ifade etti.

Marmara bölgesi için yapılan uyarıda ise, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

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KIYI EGE İÇİN UYARI

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Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa’nın kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika... Meteorolojiden peş peşe uyarılar İstanbul dahil çok sayıda kent alarmda

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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