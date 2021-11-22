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Son dakika... Bakan Soylu'dan CHP'li Özkoç'a çok sert tepki! 'Ben gülmüyorum, terörle mücadeleyi anlatıyorum'

#Bakan Soylu#TBMM #Engin Özkoç

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu terörle mücadeleye ilişkin bilgi verirken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un gülmesine tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Ben gülmüyorum, ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor, PKK'nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor değil mi? Orada biz şehit veriyoruz, sen gevrek gevrek gülüyorsun" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda terörle mücadeleye ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Soylu, Bitlis Sarpkayalar'da Eren Kış-7 Operasyonu'nun başlatıldığını vurgulayarak şunları söyledi:  

"Geçmişteki acı ve kayıplarımız bize büyük tecrübe kazandırmıştır. Terör eylemleri sayısı 2.817’den, yüzde 90’ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir. Allah’a hamdolsun, şehirlerimizde huzur vardır. PKK, kilitlenmiştir. PKK bu yıl 5 tanesi de yurtdışından 48 kişiyi örgüte katmışken , son beş yılda 1.043’ü ikna olmak üzere, 2.072 örgüt mensubu teslim olmuştur. Türkiye'deki toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür" dedi. Bakan Soylu, "PKK kilitlenmiştir. Kato’dan Cudi’ye, Gabar’a kadar; Şenyayla’dan Cehennem Deresi ve Kutu Deresi’ne Kazan Vadisi’ne kadar; Çemçemadur’dan Sehi Ormanlarına, Tendürek’e kadar, terör örgütünün bütün kampları tarumar edilmiştir" 

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SERT TEPKİ: BEN GÜLMÜYORUM, TERÖRLE MÜCADELEYİ ANLATIYORUM

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Bakan Soylu konuşması sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki göstererek "Ben gülmüyorum, ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Sürekli oradan gülmeyin, densiz. Ben terörle mücadelenin nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyorum. El sallama, parmak sallama! Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor, PKK'nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor değil mi? Orada biz şehit veriyoruz, sen gevrek gevrek gülüyorsun. PKK'ya her evden oy istediniz, unuttuğumuzu mu zannediyorsunuz? Sizin Genel Başkanınız istedi" dedi.

Tartışmanın büyümesi nedeniyle oturuma ara verildi.

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EREN KIŞ-7 OPERASYONU BAŞLATILDI

Bitlis Sarpkayalar'da Eren Kış-7 operasyonu başlatıldı. Sadece Eren-Kış Operasyonları'nda 167 teröristi etkisiz hale getirdik. İçeride ve dışarıda TSK, Emniyet ve MİT arasındaki tarihin en büyük uyumu bu başarıyı getirmiştir. Kandil'den Akdeniz'e uzanacak olan terör koridorunu engelledik.

Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yenmiş, gündelik yaşamını değiştirmiştir. Hastaneler, yollar, havalimanları, kayak merkezleri, oteller, terörle mücadelenin yanı sıra terörizmle mücadelenin en önemli yanlarıdır.

Bu ağustos ayında Ağrı Dağı'na her gün 600'ün üzerinde tırmanan insanlar var. Çocuklarımızın mühendis, doktor, hemşire olmasından büyük bir onur duyuyoruz. Diyarbakır Anneleri orada nöbet tutuyorlar ve bir mesaj veriyorlar. Mesaj şudur; Artık yeni bir Türkiye konuşulmalıdır. FETÖ ile mücadelemiz sürmektedir. 319 bin gözaltına alınmıştır. Bugüne kadar Bakanlığımızdan 45 bin kişi ihraç edilmiştir.

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UYUŞTURUCU İLE MÜDADELE

Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarımı yapmaktadır. 81 ilde narko timlerin kuruluşunu tamamladık ve bitirdik. Eskiden Türkiye'ye gelen uyuşturucunun sadece 25'i yakalıyorduk. Şimdi bu uyuşturucunun yüzde 75'ini yakalıyoruz. Nefes aldırmıyoruz.

18.1 ton eroin, yıl sonuna kadar cumhuriyet tarihinin en büyük eroin yakalaması olacağını tahmin ediyorum. Gözaltı sayımız 251 bine ulaşmıştır. Gerçekten ciddi bir saha baskısı uyguluyoruz, baronlara da nefes aldırmıyoruz. Uyuşturucu mücadele politikamızın 3. ayağını bağımlılığı azaltmak oluşturmuştur. Kullanıcıların yüzde 90'ının anne mesleği ev hanımı olarak görülüyor. Kullanım yerleri arasında kişinin kendi evi yüzde 48 ile birinci sırada. İhbar sayımızı ve takibimizi artırıyoruz.

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KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Dünya kadına karşı şiddet konusunda bir sınamayla karşı karşıyadır. 2015' kadın cinayeti sayımız 260, bugün için 15 Kasım itibariyle 251'dir. Bizim 1 sayısına bile tahammülümüz yoktur. 2019'da 75 maddelik bir eylem planı hazırladık. 2018'den bu yana eğitimlerimize 309 bin personel katıldık. Derslerde kadına yönelik şiddete karşı eğitim verdik. KADES programını tamamen yerli ve milli imkanlarla yaptık. Bu uygulamayı şu ana kadar 2 milyondan fazla kadın indirdi.

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#Bakan Soylu#TBMM#Engin Özkoç

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