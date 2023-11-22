Son dakika... Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı... Prof. Dr. Şen İstanbul için saat verdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2°C ila 6°C artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PROF. DR. ŞEN'DEN UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Şen şu ifadeleri kullandı:

Bugün Kıyı Ege'de kuvvetli, güneyli rüzgar var. Muğla Aydın'ın özellikle kıyı ilçeleri (Bodrum, Marmaris, Fethiye, Köyçeyiz...) şiddetli yağmurdan etkilenecek. Su baskınları riski var. Rüzgar, deniz ve limandaki deniz araçlarına zarar verebilir. Çatı ve ağaç altlarında bulunmayın.

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İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Bugün gündüz Trakya'da (Kırklareli) yağış kuvvetli. Yağmur İstanbul'a akşam saatlerinde gelir. Perşembe öğlene kadar çok kuvvetli olmasa da devam eder. Batı'da sıcaklık artıyor. İstanbul 18, İzmir 20, Antalya 19, Ankara 14 C. Bugün Anadolu'da yağış yok.

"HAFTA SONU İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞABİLİR"

Hafta sonu Pazar günü Balkanlardan sarkacak soğuk ve yağışlı hava Pazar günü Trakya ve İstanbul'un yüksek yerlerinde KKY ve kar yapabilir. Bu sistem Pazar gecesi ve Pazartesi Ankara dahil İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Anadolu'da kar yapar. İstanbul'da pazar günü sıcaklık 9 C'ye düşer.