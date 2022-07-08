Son dakika... Meteoroloji'den Kurban Bayramı için hava durumu raporu! Bayramda hava nasıl olacak?

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Kurban Bayramı ile önümüzdeki hafta süresince yurdumuzun kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklıların batı kesimlerde yağışlarla birlikte azalarak, bayram süresince mevsim normallerinde olması bekleniyor.

Arife günü (8 Temmuz 2022 Cuma): Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

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1. Gün (9 Temmuz 2022 Cumartesi): Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

2. Gün (10 Temmuz 2022 Pazar): Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

3. Gün (11 Temmuz 2022 Pazartesi): Karadeniz’in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

4. Gün (12 Temmuz 2022 Salı): Yağışların Karadeniz Bölgesi’nin geneli ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı’ndan sonra yağışlı ve serin havanın Karadeniz Bölgesi genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı Süresince Üç Büyük İlimizde Beklenen Hava Durumu:

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Ankara: Arife günü ile bayramın birinci ve ikinci günlerinin aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Birinci ve ikinci günlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların, bayramın üçüncü gününden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 27 ile 32 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul: Bayramın ilk üç günü il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bayramın ikinci günü yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, bayramın dördüncü gününden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 30 ile 33 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

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İzmir: İl merkezinde bir hafta süresince yağış beklenmiyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde, İzmir’in kuzey ve doğu kesimlerinin öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 30 ile 32 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

PROF. DR. ŞEN'DEN BAYRAMDA YAĞIŞ UYARISI

İşte CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in canlı yayındaki açıklamaları...

Bayramın birinci günü yağmur var ve trafik kazalarına dikkat etmek lazım. Bugün İstanbul'da hafif bir yağmur görülebilir ama önemli bir yağış değil. Gece saatlerinde bir yağmur ama çok kuvvetli değil. Cumartesi günü Ankara, Eskişehir civarında kuvvetli yağmur var. Ankara'da her zaman su baskınları olabiliyor, ona dikkat etmek lazım. Pazartesi öğleye kadar Marmara Bölgesi'nde yağış var.

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"İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞMUR VAR"

Önemli diğer bir yağış ise cumartesiyi pazar gününe bağlayan gece saatlerinde İstanbul'da kuvvetli yağmur var. Çok kuvvetli olabilir bu yağmur. Pazar sabah 03.00'ten öğlene kadar bu yağmura dikkat edeceğiz.

Ege ve Akdeniz'de hava güzel, sıcaklıklar yüksek. Cumartesi hafif bir yağış olabilir ama önemli bir yağmur değil.