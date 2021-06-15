Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kuvvetli sağanak: Birçok noktada caddeler göle döndü

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İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kentte birçok nokta su baskınları yaşandı.

BİR ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ, 2 KİŞİ YÜZEREK KURTULDU

İstanbul Bayrampaşa'da alt geçitte araç mahsur kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da kuvvetli yağmur başladı. Yağmur özellikle Avrupa yakasında etkili oluyor. Esenyurt, Fatih, Kağıthane ve Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede aniden etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bayrampaşa'da alt geçitte bir araç suya gömüldü. Araçta mahsur kalan 2 kişi yüzerek kurtuldu.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

İstanbul'da bazı köprülerin altında araçların geçemediği ve trafik yoğunluğu oluştu. Sağanak yağış nedeniyle araçlar geri geri çıkmak durumunda kaldı. Sağanağın etkili olduğu bölgelerde belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak sel baskınına karşı çalışma başlattı.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI GELDİ

Meteoroloji'nin yeni uyarısında "16.06.2021 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

PROF. DR. ŞEN: BU SİSTEM HAFTA SONUNA KADAR TÜRKİYE'DEN GİTMİYOR

CNN Türk Meteoroloji Koordinatörü Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün bekliyorduk zaten bu yağışları, hafta boyunca Marmara bu tür yağışlara olanak sağlıyor. İstanbul'da Sarıyer'e doğru gelen bir yağış kitlesi var. Bu sistem bu hafta sonuna kadar Türkiye'den gitmiyor. Marmara, İç Anadolu'nu kuzeyi ve İç Ege'de yerel olarak bu tür yağışları görebileceğiz. Bu nedenden dolayı halkımızın dikkat etmesi lazım. Sıcaklıklar biraz yükselecek, perşembe gününden sonra kuvvetleri biraz azalacak. Sadece İstanbul'da değil, bu tür yağışları yerel olarak göreceğiz. Dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji bugün için yaptığı uyarıda "15.06.2021 Salı günü öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, 16.06.2021 Çarşamba günü sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARMIŞTI

İstanbul Valiliği, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin raporuna göre; İstanbul’da sağanak yağışların, bugün öğle saatlerinden yarın (16 Haziran) sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunmuştu.

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