Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı şu şekilde:

"Bu gece saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Pazartesi) Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu), Göller Yöresi (Isparta, Burdur), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı) ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları) ile Çorum çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN 'SAĞANAK' UYARISI

Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE 6 İLDE YAĞIŞ UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde, havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğlen saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 20, Ağrı'da 16, Erzincan ve Tunceli'de 13, Ardahan'da 9, Erzurum'da 8, Kars'ta 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 33, Tunceli'de 31, Ağrı'da 28, Erzincan'da 26, Kars'ta 23, Erzurum'da 22 ve Ardahan'da 19 derece olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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