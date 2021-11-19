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Son dakika... Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları 8 derece azalıyor, sağanak ve kar geliyor

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteoroloji duyurdu Hava sıcaklıkları 8 derece azalıyor, sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de 4 ila 8 derece azalacağı belirtildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 4 İLA 8 DERECE AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de 4 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

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Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika... Meteoroloji duyurdu Hava sıcaklıkları 8 derece azalıyor, sağanak ve kar geliyor

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YARINA DİKKAT: SAĞANAK VE KAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre yarın Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji duyurdu Hava sıcaklıkları 8 derece azalıyor, sağanak ve kar geliyor

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı

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ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

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TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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