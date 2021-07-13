Özden ATİK / İstanbul (DHA)
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Son dakika... Meslektaşı Kaan Erol'u 75 bıçak darbesiyle öldüren doktor Yavuz Sümter'e savcı müebbet hapis istedi
İstanbul Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen asistan Dr. Yavuz Sümter'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Kaan Erol'un ailesinin avukatı, "Bu kabul edilemez" diyerek isyan etti.
Savcı, suçun canavarca hisle oluşmadığını ve kamu görevi nedeniyle gerçekleşmediği kanaatiyle müebbet hapsini talep etti. Kaan Erol'un ailesinin avukatı, "Bu kabul edilemez" diyerek mütalaayi kabul etmediğini belirtti.