Son dakika: Merakla beklenen tablo açıklandı! İşte illere göre haftalık vaka sayıları...

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İllere göre her 100 bin kişide vaka oranını gösteren haftalık insidans haritası açıklandı. 472,53 kişi ile ilk sırada Çanakkale yer aldı. Van ise 6,35 oran ile vaka oranı en düşük il oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:



27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.



27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 358 bin 117 testte 21 bin 477 vaka tespit edildi. 181 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 42 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 358 bin 117 testte 21 bin 477 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 181 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 42 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

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18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,14, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,17 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 569 bin 332, 2'nci dozda 51 milyon 3 bin 175 ve 3'üncü dozda 12 milyon 733 bin 491 olmak üzere toplam 121 milyon 935 bin 289 aşı uygulandı.

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En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'KIŞ ŞARTLARINDA HASTALIĞIN BULAŞMASI KOLAYLAŞACAK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların