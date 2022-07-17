Son dakika... Manisa'nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Manisa'nın Soma ilçesinde, bugün saat 14.55'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 10.84 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Manisa ve Balıkesir'den hissedildi.

Sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere can ve mal kaybı olmadı.

SOMA'DA İKİNCİ DEPREM

Manisa'nın Soma ilçesi 4.3 büyüklüğündeki depremin 1 dakika sonrasında 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı.

BU SABAH YUNANİSTAN DA SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 09.21 sularında Yunanistan Arta'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.