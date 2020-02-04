Son dakika... Manisa'da korkutan bir deprem daha!

Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'de 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 9.7 kilometre derinlikte gerçekleşti.





MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Valiliği'den Twitter'dan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;

"04.02.2020 tarihinde saat 20:55 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."