Son dakika... Manisa'da korkutan bir deprem daha!
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa Valiliği, peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından açıklama yaptı.
Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'de 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 9.7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Valiliği'den Twitter'dan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;
"04.02.2020 tarihinde saat 20:55 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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