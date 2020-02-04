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Haber Giriş: 04.02.2020 - 21:01,Son Güncelleme:/

Son dakika... Manisa'da korkutan bir deprem daha!

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa Valiliği, peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından açıklama yaptı.

Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'de 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 9.7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valiliği'den Twitter'dan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;

"04.02.2020 tarihinde saat 20:55 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son dakika... Manisada korkutan deprem Çevre illerden de hissedildi
Son dakika... Manisa'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
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