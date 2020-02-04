Son dakika... Manisa'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4,3 ve 20.55'de 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.



ART ARDA DEPREMLER



AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 18.41 olarak açıklanırken derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, Akhisar’da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, 20.55'te meydana gelen depreme ilişkin, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Depremde evleri hasar görenler için AFAD tarafından 15 mahallede 400 çadır kurulmuştu.

Valilik, 68 mahallede yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 4 ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini aktarmıştı.

BELEDİYE BAŞKANI DUTLULU: "CAN VE MAL KAYBI YOK"

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, evlere girmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlar için belediye tesislerinin açık olduğunu söyledi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bugün akşam 19.47'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki ve 20.55'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki iki depremle ilgili son durumu açıkladı.

Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Dutlulu, "Akhisarımızda 19.47’de yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.55’te 4.8 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldık. Öncelikle edindiğimiz ilk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını halkımızın bilgisine sunarım. Tüm halkımıza geçmiş olsun. Bu depremlerin son olmasını diliyoruz. Evlerine gitmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlarımız için belediyemizin tüm tesislerini halkımıza açıyoruz. Akhisar Belediyesi Hizmet Binası, Gölet Düğün Salonu, Efendi Düğün Salonu, Belediye Meclis Salonu, İlhan Ayverdi Halk Konağı ile Acil Toplanma Alanlarımız Eski Stadyum, Gölet Konser Alanı, Necdi Şentürk Parkı açıktır. İhtiyaç olmamasını dilerim. Hepimize bir kez daha geçmiş olsun" dedi.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI



Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar panik yaşadı.



İlçede saat 20.55'te hissedilen sarsıntı ile bazı ilçe sakinleri parklara ve meydanlara çıktı.

Vatandaşlardan Bahadır Erbay, depremde büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Bu artçı depremler sürekli oluyor. Ne zaman sona erecek hiç bilmiyoruz. İnsanlar iyice telaşlandı, herkes dışarıda. Şu anda eşim ve çocuğumla dışarı çıktık, içeri girmeyi de düşünmüyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz sonuçta bu bir doğal afet." dedi.

Bu arada ilçeye bağlı Medar Mahallesi sakinlerinin de yaşadıkları panik sebebiyle sokağa çıktığı ve mahalleye çadır kurulması için yetkililerden talepte bulunduğu öğrenildi.