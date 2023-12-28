Son dakika... Malatya Yeşilyurt'ta 4.6 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Ersoy: Tipik bir artçı değil

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 12.34'te merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİ YAZICI'DAN AÇIKLAMA: BİR OLUMSUZLUK YOK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı yaptığı açıklamada, "3-4 saniye kadar sürdü. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi, 112'ye gelen bir ihbar yok. Çok şiddetli değildi ama hissettik. Bir olumsuzluk yok, takip ediyoruz. Konteyner kentlerimizde şu anda 113 bin vatandaşımız yaşıyor. Yüzde 79'unu ağır hasarlı binalarımızın yıktık. TOKİ konutlarımız devam ediyor, Ocak sonu itibariyle 4 bin 700'ü teslim edilecek düzeye gelecek" ifadelerini kullandı.

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada "Bugünkü dünküne göre daha şiddetliydi. Can ve mal kaybı noktasında herhangi bir olumsuz bilgi gelmedi. Biz de sahadayız. Sahada ve açık alanda olmama rağmen çok şiddetli olduğunu gördüm. Kapalı alanda olanlar çok daha şiddetli olduğunu ifade ettiler." dedi.

PROF. DR. ERSOY: TİPİK BİR ARTÇI DEPREM DEĞİL

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK yaptığı açıklamada "Diri fay haritasında burada fay gözükmüyor ama bu olmadığı anlamına gelmez. Bu büyüklükteki depremde bir yıkım beklenmez. Malatya'da hem Malatya fayı hem de Doğu Anadolu fayı var. İkisinin arasında olmuş, burada fay gözükmüyor ama olabilir. Bu deprem için 5'in üzerinde diyen yerler var. Şiddetli hissedilmiş. Bu depremler bir süre devam edecek. Tipik bir artçı değil bu. Önemli bir fay da gözükmüyor haritalarda. Daha küçük bir fay olabilir burada. Büyük fay zonları üzerine denk gelmiyor. İlginç buluyorum ben tipik bir artçı deprem diyemiyorum ben. Hasarlı binaların yanında içinde olmak çok tehlikelidir. Deprem bir an değil bir süreçtir. Tamamen geldi geçti diyebileceğim bir yer değil. Durduk yere peş peşe depremlerin olması bir anlam taşıyabilir. İzlenmesi gereken bir yer. Bundan küçük depremler meydana gelirse bu müstakil bir depremmiş diyebiliriz." diye konuştu.

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Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış, "Bu deprem 6 Şubat depremlerinin bir artçısı. Bu tür depremlerin normal bi binaya zarar vermesi beklenmez" dedi.