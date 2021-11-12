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Son dakika... Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke Meclis'te

#Lütfü Türkkan#Fezleke#Meclis
Son dakika... Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke Mecliste

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, Meclis Başkanlığına sunuldu. Söz konusu fezleke Karma Komisyon'a havale edildi.

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İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderilmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan Şehit ağabeyi Tahir Gürmen, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dosya, Türkkan'ın milletvekili olması nedeniyle Ankara'ya gönderdi. İnceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Türkkan hakkında 'hakaret' ve 'etkili eylem' suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi.

Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan fezleke, dün Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti. Türkkan hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

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NE OLMUŞTU?

Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmişti.

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