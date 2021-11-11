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Son dakika: Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke

#Lütfü Türkkan#Bingöl#Şehit

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

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İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

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NE OLMUŞTU?

Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmişti.

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Tartışmaların ardından özür dilemek zorunda kalan Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

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