Son dakika... KPSS oturumları iptal edildi! ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy açıkladı

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiği açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy: "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir" dedi.

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YENİ SINAV TAKVİMİ 17 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Prof. Dr. Ersoy, yeni sınav takviminin 17 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir" dedi.

"TÜM ADAYLARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Prof. Dr. Ersoy, "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

DDK BAŞKANI ARINCI: SORU İŞARETİ KALMAMASI ADINA KPSS İPTAL EDİLDİ

DDK Başkanı Yunus Arıncı, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz’da gerçekleşen KPSS’nin iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ: GEÇ OLSUN İNSANLARI İÇLERİNE SİNSİN TEMİZ BİR SINAV OLSUN

CNN TÜRK’e konuşan Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, ‘Sınavlar insanların yüzde yüz başarısını ölçmez, ama sıfırdan hazırlanan sorular ile insanların içi rahat edecektir. Geç olsun içlerine sinsin temiz bir sınav olsun.’ dedi. Yılmaz ayrıca, ‘Yeni soruların havuzdan alınarak yapılmaması gerekiyor, yeniden sıfırdan hazırlanan bir sınavla insanlar rahat edecek. İptal edilmeseydi, ya da 20 soru iptal olsa çözülebilecek miydi? Geç olsun içlerine sinsin temiz bir sınav olsun. Bir buçuk iki ayda böyle bir sınav ancak hazırlanır. Bu sınavla ilgili 4 misli soru gerekiyor. Bu sorular kurullardan geçecek.’ İfadelerini kullandı.