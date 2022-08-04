Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Fahrettin Altun'dan KPSS açıklaması! Personel alım süreçleri güncellenecek

Güncelleme: 47 dk önce

#KPSS#Fahrettin Altun#Kamu Personeli
Son dakika: Fahrettin Altundan KPSS açıklaması Personel alım süreçleri güncellenecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KPSS'nin iptal edilmesi nedeniyle kamu kurumlarındaki personel alım süreçleri hakkında açıklamada bulundu. Altun, personel alım süreçlerinin yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini belirtti

Haberin Devamı

Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

* 2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos’ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir.

* KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır.

Gözden Kaçmasın

KPSS oturumları iptal edildi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy açıkladıKPSS oturumları iptal edildi! ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy açıkladıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Bahçeliden KPSS çağrısı: Tam ve eksiksiz cevap verenler tespit edilmeliBahçeli'den KPSS çağrısı: Tam ve eksiksiz cevap verenler tespit edilmeliHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#KPSS#Fahrettin Altun#Kamu Personeli

BAKMADAN GEÇME!

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?

#Sivrisinek
Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio

BAKMADAN GEÇME!

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?

#Sivrisinek
Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio