Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün 17:30'da Bakan Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanıyor. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığı, 11 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 430 bin 253 testte 74 bin 266 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken, 39 bin 266 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

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AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,08, 2’nci doz ortalaması yüzde 83,74 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 157 bin 227, 2’nci dozda 51 milyon 976 bin 752 ve 3’üncü dozda 22 milyon 251 bin 633 olmak üzere toplam 137 milyon 428 bin 160 aşı uygulandı.

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En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.