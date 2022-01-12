Yoğun bakımlarda 'aşısız' alarmı

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YATIŞ VE DOLULUK ORANI YÜKSELDİ





Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran: İstanbul’da hastaneye yatışlar ve yoğun bakım doluluk oranı yüksek. Yatak kapasitesini arttırmak zorunda kalan hastaneler var. Şu anda Anadolu’da yoğun bakımlara yatış daha az gibi ama oraya da yansıyacaktır. Çünkü birinci ve ikinci dalgada da yayılım İstanbul’dan olmuştu. Hastaneye ve yoğun bakıma yatanların çoğu aşısız ya da hatırlatma dozunu yaptırmamış olanlar. Aşılar koruyucu, bu nedenle herkesin bir an önce aşılarını yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü İstanbul’daki tehlike bütün Türkiye’yi etkileyebilir.

BU SAYILARI HİÇ GÖRMEDİK

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Pandeminin başından bu yana hiç görmediğimiz vaka sayılarıyla karşı karşıyayız. Üstelik pikin yükselen kolunda olduğumuz için bizi endişelendiriyor. Omikron hastaneler üzerinde henüz aşırı bir yük oluşturmadı. Ancak vakalar bu hızla artarsa doluluk oranlarının da artacağını tahmin ediyoruz. Vaka artışı İstanbul özelinde başladı gibi fakat bu, Türkiye’de de durumun nereye gideceğini gösterir gibi. Anadolu’ya daha geç yansıyor. Vaka sayısı çok arttığı için hastaneye yatışı gereken ya da yoğun bakıma yatan, entübe edilmesi gereken kişi sayısı artıyor.

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102 YATAKTAN SADECE 5’İ BOŞ





Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu: Omikron’da yatışlar Delta’ya göre daha düşük ancak vaka sayıları çok yüksek olduğu için yine aynı doluluk oranına sahibiz. Bizim hastanemizde şu anda 102 yoğun bakım yatağının sadece 5’i boş ancak biz gerekli hallerde yoğun bakım kapasitemizi arttırıyoruz. Bunu 5 katına da çıkarabiliriz. Bu nedenle pandeminin başındaki krizi yaşamıyoruz ama tedbirlere devam etmeliyiz.

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AYAKTA HASTA 3 KAT ARTTI





İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit: Ayaktan başvurular bizim hastanemizde 3 kat arttı. Delta’ya göre çok daha fazla başvuru var, ancak doluluk oranı 2 ay öncesine göre aynı. Bu sevindirici ama yine de tedbirlere uymakta fayda var. Diğer varyantlarda daha çok yaşlılar etkileniyordu ama artık Omikron yaş ayırt etmiyor. Çocuklarda dahi görebiliyoruz. Hastanemizde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60 civarında.