Son Dakika: Koronavirüs aşısında müjde! Bakan Koca böyle duyurdu "Umutluyuz"
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yerli koronavirüs aşısı çalışmalarında gönüllüler üzerindeki ikinci doz uygulamanın başladığını aktardı.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;
COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz.
COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 26, 2020
TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz.
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