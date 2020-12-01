Son dakika haberi: 30 Kasım koronavirüs vaka sayısı ve tablosu açıklandı! İşte bugünkü korona hasta tablosu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 30 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de son 24 saat içerisinde 176 bin 656 corona virüsü testi yapıldı. Koronavirüs vaka sayısı 31 bin 219 kişi olurken, 188 kişi hayatını kaybetti.



TEDBİR MESAJI



Twitter'dan günlük vaka tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun." notunu düştü.

Sağlık Bakanlığı, 29 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 168 bin 212 corona virüsü testi yapıldı. Vaka sayısı 29 bin 281, 185 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin koronavirüs tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK OLUN



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın" dedi









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 28 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 4 bin 903 oldu, son 24 saatte 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DİKKAT ÇEKTİ



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur" dedi









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi.



AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir" dedi.









Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 26 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.

"AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTIYOR"

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz." dedi.

Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.

YÜKSELİŞ SÜRÜYOR



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun." dedi.

BAKAN KOCA, 6 İLİN SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Koca, Twitter hesabından, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Malatya ve Ordu il sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.



Toplantıda, salgın seyrini, hizmet kapasitesini, filyasyon ekiplerinin performansını ve ek tedbirleri ele aldıklarını belirten Koca, "Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor. Desteğinizin önemi artmış durumda. Mücadelemize desteğinizle güç verin." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, 22 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti,



'SEVDİKLERİMİZ İÇİN TEDBİRLERE UYALIM'



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım"

"SALGINLA MÜCADELEDE BİR FEDAKARLIK SINAVINDAYIZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından "#bizevdeyiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız. Sadece bugünkü yeni hasta sayımız 6.000'in üzerinde. Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir."











KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 21 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu, 135 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 4 bin 121 oldu, son 24 saatte 3 bin 233 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 370 bin 825'e yükseldi.



TEDBİR MESAJI



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin" dedi.

BAKAN KOCA'DAN İSTANBUL PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da yaptığı değerlendirme toplantısı sonrası Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı" dedi. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı." Açıklamasında bulundu.











KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 20 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 3 bin 990 oldu, son 24 saatte 3 bin 19 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367 bin 592'ye yükseldi.



YENİ VE AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 19 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.

TEDBİR ÇAĞRISI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın." ifadelerini kullandı.

'ARTIŞ DEVAM EDİYOR'



Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin.

Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 3 bin 657 oldu, son 24 saatte 2 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63'e yükseldi.



SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESAJI



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin"









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 16 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 3 bin 610, son 24 saatte 2 bin 712 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375 yükseldi.



AĞIR HASTA SAYISINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin" dedi.



