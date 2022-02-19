Son dakika... Konya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti, 42 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Suriyelilere nüfus ayarıSuriyelilere nüfus ayarı#Suriyeli
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Yeni fenomen Arda Güler 20 dakika sonrası karar...Yeni fenomen Arda Güler! 20 dakika sonrası karar...#Fenerbahçe
Bakan Karaismailoğludan 1915 Çanakkale Köprüsünde önemli açıklamalarBakan Karaismailoğlu'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli açıklamalar#Adil Karaismailoğlu
Konyada tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar varKonya'da tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var#Konya
Zelenskiy son anda vazgeçti... Sınır hattında seferberlik kararı, siviller kaçıyorZelenskiy son anda vazgeçti... Sınır hattında 'seferberlik' kararı, siviller kaçıyor! #RUSYA
Günde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılıkGünde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılık#Dolandırıcı
Vahşetin tek şahidiVahşetin tek şahidi#Sıla Şentürk
Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesiBir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi#Geççek
Avrupadan inanılmaz görüntüler Çok sayıda ölü ve yaralı var...Avrupa'dan inanılmaz görüntüler! Çok sayıda ölü ve yaralı var...#Eunice
Putin saldırı kararı aldı mı Biden dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladıPutin saldırı kararı aldı mı? Biden dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladı#Biden
İstanbulda korkunç olay Sahte polis dehşeti: Kelepçeleyerek öldürdülerİstanbul'da korkunç olay! Sahte polis dehşeti: Kelepçeleyerek öldürdüler#Sahte Polis
Adriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamileAdriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamile! #Adriana Lima
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorumWordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"#Wordle
Yepyeni G.Saray Büyük heyecan, 14 aylık özlem bitiyor...Yepyeni G.Saray! Büyük heyecan, 14 aylık özlem bitiyor...#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Konya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti, 42 yaralı

#Konya#Tur Otobüsü#Trafik Kazası

Konya'da bir tur otobüsü buzlanma ve tipi nedeniyle şarampole devrildi. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Alınan bilgili göre, İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan tur otobüsü Konya - Aksaray karayolunun 47. kilometresinde tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

KAZADAN GÖRÜNTÜLER

Konyada feci kaza Tur otobüsü şarampole devrildiKonya'da feci kaza! Tur otobüsü şarampole devrildiHaberin Tüm Görselleri

Kaza yerine ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalmalarına aşlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Polis ve jandarma geniş güvenlik tedbirleri alarak karayolunu trafiğe kapattı. 

Son dakika... Konyada tur otobüsü şarampole devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti, 42 yaralı

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otobüste 2'si şoför toplam 47 kişinin bulunduğu, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 42 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Haberin Devamı

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gözden Kaçmasın

Yolcu otobüsü devrildi İki kişi öldü, çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü devrildi! İki kişi öldü, çok sayıda yaralı varHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Avrupa alarmda, gelen görüntüler korkuttu Çok sayıda ölü ve yaralı var...Avrupa alarmda, gelen görüntüler korkuttu! Çok sayıda ölü ve yaralı var...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Tur Otobüsü#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk