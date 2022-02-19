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Avrupa alarmda, gelen görüntüler korkuttu! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

#Eunice#Fırtına#AVRUPA
Avrupa alarmda, gelen görüntüler korkuttu Çok sayıda ölü ve yaralı var...

30 yıldır yaşanan en şiddetli fırtına olması beklenen Eunice Fırtınası sadece İngiltere değil tüm Avrupa'yı etkisi altına aldı. Fırtına etkisi ile ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, İngiltere'de 3, Hollanda ve Belçika'da 4 kişi hayatını kaybetti. Gelen görüntüler ise fırtınanın şiddetini ortaya koydu.

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İngiltere'de etkili olan Eunice Fırtınası sebebiyle bazı bölgelerde okullar tatil edildi, hızı bazı bölgelerde 190 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle milyonlarca kişiye dışarı çıkmama uyarısı yapıldı. Fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Korkunç görüntüler

Eunice Fırtınası Avrupayı etkisi altına aldıEunice Fırtınası Avrupa'yı etkisi altına aldıHaberin Tüm Görselleri

Londra'da 30 yaşında bir kadın arabasının üzerine ağaç düşmesi sonucu öldü.Merseyside'da ise 50'li yaşlarında bir erkek, uçan molozlar nedeniyle yaşamını yitirdi. Yine kırımızı alarm kapsamındaki Hamshire'da da 20'li yaşlarında bir genç, yıkılan ağaca aracıyla çarparak öldü.Çok sayıda kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE TOPLU TAŞIMADA AKSAKLIK

Seviyeli alarm sisteminin yürürlüğe koyulduğu 2008 yılından bu yana Londra ve ülkenin güney batısı için ilk kez kırmızı alarm verildi.

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İngiltere'nin güneybatısında rüzgar hız rekorunun da kırıldığı değerlendiriliyor. Isle of Wight'ta kaydedilen 196 km'lik rüzgar sağanağı, resmiyet kazanırsa Ada rekoru olabilir.

Avrupa alarmda, gelen görüntüler korkuttu Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Hayati tehlike anlamına gelen kırmızı alarm verilen bu bölgede, olası su taşmaları, evler ve binaların zarar görmesi, elektrik kesintileri ve toplu taşımada aksaklıklar için uyarılar yapıldı.

Bu iki bölgede birçok okul da Cuma günü tatil edildi. Devon, Cornwall ve Somerset'te milyonlarca kişiye, fırtına sırasında evde kalmaları çağrısı yapıldı.

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HOLLANDA VE BELÇİKA'DA 4 ÖLÜ, MİLYONLARCA EUROLUK ZARAR

İngiltere'de başlayan ve Avrupa'nın batısında da etkili olan Eunice Fırtınası, Hollanda'da 3, Belçika'da 1 olmak üzere 4 kişinin ölümüne neden oldu.

Fırtına yüzünden Belçika ve Almanya'da da çok sayıda kişi yaralandı, milyonlarca euroluk maddi zarar meydana geldi. Hollanda, Belçika ve Almanya'da öğleden sonra etkili olmaya başlayan fırtınanın hızı, saatte 170 kilometreye ulaştı.

Avrupa alarmda, gelen görüntüler korkuttu Çok sayıda ölü ve yaralı var...


HOLLANDA'DA KIRMIZI ALARM

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Hollanda'da, başkent Amsterdam civarında şiddetli fırtınanın devirdiği ağaçların altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin çeşitli yerlerinde ağaçların devrilmesi sonucu çok sayıda kişi de yaralandı. Devrilen ağaçlar yüzünden çok sayıda araç ve bina da hasar gördü.

Hollanda'da fırtına nedeniyle öğle saatlerinden itibaren "kırmızı alarm" verildi. Zorunlu haller dışında sürücülerin trafiğe çıkmamaları istendi. Ülkede yüzlerce uçak seferi ile tren seferleri iptal edildi, 80 köprü trafiğe kapatıldı.

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Lahey'deki ADO Den Haag Stadyumu başta olmak üzere Hollanda'daki yüzlerce binanın çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Fırtına, Belçika'da da, 1 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı. Ypees kentinde 79 yaşındaki bir erkek, şiddetli fırtına nedeniyle yat limanında düşerek hayatını kaybetti.

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Belçika'da özellikle sahil kesiminde yüzlerce evin çatısının uçmasına neden oldu. Hava ve demiryolu trafiğinin olumsuz etkilendiği Belçika'da, kara yolu ulaşımı da zaman zaman aksadı.

Avrupa alarmda, gelen görüntüler korkuttu Çok sayıda ölü ve yaralı var...

ALMAN MEDYASI 'ZEYNEP FIRTINASI' DİYOR

Belçika açıklarındaki 2 geminin de, şiddetli rüzgar nedeniyle karaya sürüklendiği haber veriliyor. Eunice Fırtınası, Almanya'da da da yer yer 170 kilometre hıza ulaştı.

Alman medyasının "Zeynep Fırtınası" diye adlandırdığı şiddetli rüzgar, Hamburg'da şiddetli dalgaların yarattığı su baskınlarına neden oldu. İtfaiye ve polis, Bremen kentinin bazı semtlerini tahliye etti.
Almanya'da birçok bölgede kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı sekteye uğradı. Fırtına yüzünden devrilen ağaçlar nedeniyle Almanya'da da çok sayıda kişi yaralanırken, araçlar ve binalarda maddi hasar meydana geldi.

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Kuzey Ren Westfalya eyaletindeki Dortmund kentinde fırtınanın yerinden kopardığı bir kilise haçı, bir minibüsün üzerine düştü.

Almanya'daki sigorta şirketlerine göre, fırtına 500 milyon euroluk maddi hasara yola açmış olabilir.

Avrupa alarmda, gelen görüntüler korkuttu Çok sayıda ölü ve yaralı var...


FERİBOTTA İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER

Almanya'da, bir yolcu tarafından liman feribotunun içinden çekilen görüntüler fırtınanın şiddetini ortaya koydu. Geminin Hamburg ve Finkenwerder arasındaki seyri sırasında büyük bir dalga geminin camını paramparça etti.

Yolcular korku içerisinde kaçışırken koltukların selin etkisiyle devrildiği görülüyor.

Avrupa alarmda, gelen görüntüler korkuttu Çok sayıda ölü ve yaralı var...

DUDLEY FIRTINASI SONRASI GELDİ

Eunice Fırtınası, sadece birçok gün önce kuzeydoğu İngiltere'de bazı bölgelerde elektrik kesintilerine ve ulaşımda aksaklıklara yol açan Dudley Fırtınası sonrası geldiği için; henüz ilk fırtınanın etkisini atlatamayan bölgelerde sıkıntılara yol açabilir.

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Dudley Fırtınası sebebiyle İskoçya'da Çarşamba akşamı tüm trenler iptal edilmişti, tren yolları Perşembe günü yeniden işlemeye başladı.

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#Eunice#Fırtına#AVRUPA

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