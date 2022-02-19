Otomobil, tünelin girişindeki beton duvara çarptı! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

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Kaza, saat 07.30 sıralarında Amasya-Samsun kara yolu Şehzadeler Tüneli girişinde meydana geldi. İstanbul'dan Ordu yönüne giden Uğur Başar yönetimindeki 34 SAL 87 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tünel girişinde beton duvara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibi, araçtaki Eymen Melih Başar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan Saliha Tok Başar ile eşi Uğur Başar ve oğlu Uras Başar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saliha Tok Başar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Baba ve oğlunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada kaza, tünelin güvenlik kameralarına yansıdı.