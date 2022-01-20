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Son dakika! Kartal'da karaya oturan gemide yangın

#Kartal#Gemi#Yangın

Kartal'da kıyıya vuran hurda gemide yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul Valiliği, yangına ilişkin açıklamada bulundu.

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İstanbul Kartal'da kıyıya vuran 103 metre uzunluğundaki Boras isimli kargo gemisinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

TÜM KARELER

Kartalda gemi yangınıKartal'da gemi yangınıHaberin Tüm Görselleri

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 09.50 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Kumcular İskelesi’nde yarı batık vaziyetteki Türk uyruklu Boras isimli gemide yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM 3 Hızlı tahlisiye botu, Şark römorkörü, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Başlatılan söndürme çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Son dakika Kartalda karaya oturan gemide yangın

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