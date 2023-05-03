Son dakika: Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Şanlıurfa, Mersin, Kayseri, Adana ve Gaziantep'te de hissedildi

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 20.16'da meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

5 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede ikinci bir deprem daha oldu. Saat 20.22'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü. İkinci deprem 6.83 kilometre derinlikte gerçekleşti.

PROF. ERSOY: 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇILAR MEYDANA GELEBİLİR

Göksun'daki 5 ve 4.1 büyüklüğündeki iki depremi değerlendiren CNN Türk Deprem Danışmanı Prof. Şükrü Ersoy "5 büyüklüğünde deprem 30 tane 4 büyüklüğünde depreme karşılık gelir. İnsanların net hissetme durumu var. Binalarda hasar varsa yıkımlar da olabilir. Vatandaşlarımızın özellikle hasarlı binalardan uzak durması gerekli. Bunun ardından 4 ve 4.5 büyüklüğünde depremler meydana gelebilir. Arada bir yükseleceğini söylemiştik. 6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Sadece yapılardan söz ediyoruz, zemin de deforme olmuş durumda. Kendiliğinden yıkılabilecek binalar olabilir. En yoğun depremler Göksun bölgesinde meydana geliyor. Küçük depremlerle devam edebilir. Hasarlı binaların özellikle orta hasarlıların üzerindeki binaların bir an önce yıkılıp enkazın kaldırılması gerek. Çok sığ deprem. Sığ olması da yüzeyde enerjinin geniş alanda hissedilmesini sağlar. 5 gibi değil 6 gibi hissedilebilir. Hatay'dan bile hissedilmiş" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

CNN TÜRK MUHABİRİ SON DURUMU AKTARDI

Bölgeden son durumu aktaran CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak, "Gün boyunca deprem bölgelerinde yayınlar gerçekleştiriyoruz. Dönüş yolunda beklerken sarsıntı hissettik. Geçtiğimiz günlerde aynı yerlerde 4.7 deprem daha meydana gelmişti. O da hissedilmişti. Bu depremde hissedildi. Göksun'da ikinci sarsıntı. Bölgede artçılar çok sayıda olmaya devam ediyor. AFAD verilerine göre 20 bini aştı. Alışılmışlık seviyesi söz konusu. Bu gibi depremlerde insanlar tedirgin oluyor. Evlerinde olanlar çok net hissetmiştir. Betonarme yapılarda bunu kesinlikle hissetmişlerdir. Vurdu geçti tabirini kullanabilirim, saniyesinin kısa olduğunu hissediyorum. Az hasarlı evlere yerleşenlerin olduğunu görmüştük. Bu tür evlerde panik söz konusu olabilir. Herhangi bir olumsuzluk yok şu an için" dedi.