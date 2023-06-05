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Son dakika! Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

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#AFAD#Deprem#Göksun
Son dakika Kahramanmaraşta 4.4 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 19:52

Son dakika! Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.40'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu Saat 19.40'ta meydana gelen deprem, yerin 11.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

İlçede hafif şekilde hissedilen deprem, herhangi bir yıkıma neden olmadı.

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#AFAD#Deprem#Göksun

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