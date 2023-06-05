Son dakika! Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu Saat 19.40'ta meydana gelen deprem, yerin 11.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İlçede hafif şekilde hissedilen deprem, herhangi bir yıkıma neden olmadı.