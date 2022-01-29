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Son dakika: Kabine'de görev değişimi... Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı

#Abdulhamit Gül#Bekir Bozdağ#Adalet Bakanlığı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Adalet Bakanlığı'na Abdulhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görevinden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül yerine Adalet Bakanı olarak Bekir Bozdağ atandı.

Son dakika: Kabinede görev değişimi... Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı


ABDULHAMİT GÜL'DEN İLK PAYLAŞIM

Abdulhamit Gül Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Bekir Bozdağ’ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Sayın Abdülhamid Gül bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum."

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BEKİR BOZDAĞ KİMDİR? 

1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Fazilet Partisi Akdağmadeni (Yozgat) Belediye Başkan Adayı (1999) oldu. Fazilet Partisi Yozgat Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (1999-2001) görevinde bulundu.

AK Parti Yozgat kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (2001-2002); AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde İl Koordinatörlüğü ve Bölge Koordinatörlüğü (2002-2007); AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği; AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2015) görevlerinde bulundu. 22, 23, 24, 26 ve 27. Yasama Dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi.

22. Yasama Döneminde TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği (2002-2007), 23. Yasama Döneminde AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği (2007-2011) yaptı.

61. Hükümette Başbakan Yardımcısı, 61, 62, 64 ve 65. Hükümetlerde Adalet Bakanı, 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanı fahri Başdanışmanlığı görevinde (2015) bulundu.

27. Yasama Döneminde Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Bekir Bozdağ, orta düzeyde İngilizce ve Arapça biliyor.

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