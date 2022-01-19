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Son dakika... Kabine Toplantısı bugün yapılacak! Önemli gündem başlıkları: Ekonomi, salgın ve terörle mücadele

#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ekonomi
Son dakika... Kabine Toplantısı bugün yapılacak Önemli gündem başlıkları: Ekonomi, salgın ve terörle mücadele

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda ekonomideki son durum ile birlikte salgın ve terörle mücadele gündemi bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, ekonomi başlığı ön planda olacak.

20 Aralık'ta ekonomide yeni tedbirlerin açıklanması ile kurdaki dalgalanma kontrol altına alındı. Piyasalardaki son durum, kabine toplantısında değerlendirilecek. Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar görüşülecek.

SALGINLA MÜCADELEDE

Toplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele olacak. Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayıları ikiye katlandı. Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.

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DİPLOMASİDEKİ GELİŞMELER DE DEĞERLENDİRİLECEK

Terörle mücadelede son durum kabine toplantısında ele alınacak. Kabine toplantısında diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek.

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Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi geçen hafta Moskova'da yaptı.

Bu görüşmenin sonuçları ve bundan sonraki süreç kabinede ele alınacak.

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ekonomi

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