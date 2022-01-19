3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) yapılacak düzenlemelerden belki de en önemlisi devlet katkısının yüzde 25’ten, yüzde 30’a çıkarılıyor olması. Bununla ilgili yasa tasarısı komisyonlardan geçti ve Meclis’e geldi. Bir-iki gün içinde de tasarı yasalaşacak ve yasa çıktıktan sonra artık BES’e devlet katkısı tutarı yüzde 30 olacak. Peki, yüzde 30’luk katkıdan kimler yararlanacak, katılımcılara nasıl yansıyacak? İşte, BES’te yeni devlet katkısı hakkında tüm merak edilenler.

1- Devlet katkısının yüzde 30’a çıkarılması katılımcılara nasıl yansıyacak?

BES’e aylık 1.000 lira yatıran bir kişi için bugün devlet, aylık 250 lira katkı yapıyor. Yasa çıktıktan sonra 1.000 lira yatıran kişiye devlet aylık 300 lira, yıllık da 3.600 lira katkı koyacak.

2- Yüzde 30 devlet katkısından kimler yararlanacak?

Sistemdeki katılımcılar bugüne kadar ödedikleri katkı paylarına yüzde 25 devlet katkısı alıyorlardı, yasa çıktıktan sonra tüm katılımcılar yüzde 30 devlet katkısı alacaklar. Eğer katkı paylarını kredi kartı ile ödüyorsanız ya da BES ödemeleriniz kredi kartından otomatik çekiliyorsa, katkı payı 30 gün sonra hesaba geçtiğinden ve devlet katkısı da fiziken hesaba yatan para üzerinden hesaplandığından devlet katkısı yüzde 30 olacak. Örneğin, ocak başında kartınızdan BES ödemesi çekildi, 30 gün sonra hesaba geçeceğinden yüzde 30 katkı hakkından yararlanabileceksiniz.

3- Sisteme peşin para ödeyenler de yüzde 30 devlet katkısı alacak mı?

Yasa çıktından sonra peşin ödeyenler yüzde 30 katkıdan yararlanacak. Ancak yasa çıkmadan önce sisteme peşin para yatıranlar yüzde 25 katkı alacak. Örneğin, 2021’in aralık ayında ya da bu yılın ocak ayının başında BES’e peşin katkı payı yatırdıysanız devlet katkısı yüzde 25 olacak.

4- Devlet katkısının üst sınırı ne oldu?

BES katılımcılarının devlet katkısından yararlanacağı üst sınır hem asgari ücretle hem de katkının yüzde 30 çıkması ile değişti. BES’te en yüksek yararlanacağınız devlet katkısı tutarı, yıllık brüt asgari ücret toplamının yüzde 30’u ile sınırlı. Bu yıl asgari ücretin brüt aylık tutarı 5 bin lira, yıllık da 60 bin lira oldu. Buna göre de bu yıl yararlanacağınız en yüksek devlet katkısı tutarı 18 bin lira. Sisteme 2022 yılında 60 bin lira katkı payı öderseniz devlet de hesabınıza 18 bin lira yatıracak.