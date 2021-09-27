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Son dakika... Kabine Toplantısı bugün! Koronavirüse karşı yeni önlemler masada

#Kabine Toplantısı#Koronavirüs Önlemleri#Recep Tayyip Erdoğan
Son dakika... Kabine Toplantısı bugün Koronavirüse karşı yeni önlemler masada
Erdinç Çelikkan

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üç haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra, aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili kabineye brifing verecek. Koronavirüsle mücadelede son durumla, havaların soğumasıyla birlikte ülke çapında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tüm yönleriyle değerlendirilecek. Lokanta, kafe, restoran gibi kapalı ve kalabalık ortamlara girişte test zorunluluğu gibi formüllerin ele alınabileceği belirtiliyor.

BM Genel Kurulu için geçtiğimiz hafta ABD’de temaslarda bulunan Erdoğan’ın, değerlendirmelerini de kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor.

Afganistan ve Suriye’deki son durum da toplantının önemli başlıkları arasında olacak. Bu çerçevede 29 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek olan Erdoğan’ın programıyla ilgili hazırlıklar da toplantının kritik başlıkları arasında yer alacak.

Kabinede en önemli gündem maddelerinden biri de fahiş fiyatla mücadele çalışmaları olacak. Erdoğan, kabinede alınan kararları ‘Millete Sesleniş’ konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.

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#Kabine Toplantısı#Koronavirüs Önlemleri#Recep Tayyip Erdoğan