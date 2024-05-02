Okurken sizin de gÃ¶zleriniz acÄ±yacak | Yeni trend pes dedirtti GÃ¼zellik uÄŸruna alt kirpiklerini cÄ±mbÄ±zla alÄ±yorlar

Son zamanlarda, 'cat eye' yaniÂ Ã§ekik gÃ¶z efekti iÃ§in alt kirpikleri cÄ±mbÄ±zla alma veya makasla kesme trendi bazÄ± kadÄ±nlar arasÄ±nda oldukÃ§a popÃ¼ler hale geldi. GÃ¼zellik uÄŸruna saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiÃ§e sayan bu insanlar kendilerine ne yaptÄ±klarÄ±nÄ±n farkÄ±nda bile deÄŸiller.Â

Peki, gÃ¼zelliÄŸin simgelerinden biri olan kirpiklerin asÄ±l fonksiyonu nedir?

GÃ¼zellik uÄŸruna yapÄ±lan bu iÅŸlem nelere neden olabilir?

Kirpikleri kesmek de cÄ±mbÄ±zla almak kadar tehlikeli mi?

Ä°pek kirpik gibi kirpiklere yapÄ±lan diÄŸer iÅŸlemler de riskli mi?

GÃ¶rme ile ilgili sorunlar yaÅŸamaya neden olabilir mi?

Bu trendin gÃ¶z ve kirpikler iÃ§in birÃ§ok riski barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶z ardÄ± edilemeyeceÄŸini sÃ¶yleyen Yasemin Fatih Amato ile alt kirpik alma trendinin tehlikelerini enine boyuna tartÄ±ÅŸtÄ±k.





Grafik: Harun Elibol

KÄ°RPÄ°KLER, GÃ–ZLERÄ° TOZ, KÄ°R VE DÄ°ÄžER ZARARLI MADDELERDEN KORUR

Ã–ncelikle kirpiklerimizin fonksiyonundan biraz bahseder misiniz?

Hem alt hem de Ã¼st kirpikler gÃ¶zleri toz, kir ve diÄŸer zararlÄ± maddelerden korumak iÃ§in Ã¶nemli bir iÅŸleve sahiptir. AyrÄ±ca gÃ¶zleri gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan korumaya ve gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ± engellemeye yardÄ±mcÄ± olurlar. Kirpikler ayrÄ±ca gÃ¶z kapaÄŸÄ±nÄ±n yaÄŸ bezlerinin salgÄ±ladÄ±ÄŸÄ± yaÄŸÄ± gÃ¶z yÃ¼zeyine daÄŸÄ±tarak gÃ¶zlerin nemli kalmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olur.





KALICI KÄ°RPÄ°K DÃ–KÃœLMESÄ°NE NEDEN OLABÄ°LÄ°R

Kirpikleri cÄ±mbÄ±zla almak acÄ± veren bir iÅŸlem mi? GÃ¼zellik uÄŸruna yapÄ±lan bu iÅŸlem nelere neden olabilir?

Kirpikleri cÄ±mbÄ±zla almak oldukÃ§a acÄ± verici bir iÅŸlemdir. CÄ±mbÄ±z kirpiÄŸe Ã§ok fazla baskÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ±nda, kirpik kÃ¶kÃ¼nde hasara ve kanamaya neden olabilir. Bu durum kalÄ±cÄ± kirpik dÃ¶kÃ¼lmesine ve hatta gÃ¶z kapaÄŸÄ±nda yara izine yol aÃ§abilir. CÄ±mbÄ±zla kirpik alma isteÄŸiyle gelen hastalarÄ±ma, bu iÅŸlemin risklerini ve potansiyel zararlarÄ±nÄ± mutlaka aÃ§Ä±klÄ±yorum ve alternatif kirpik uzatma yÃ¶ntemleri Ã¶neririm.

ENFEKSÄ°YONA KARÅžI SAVUNMASIZ HALE GETÄ°RÄ°R

Kirpikleri cÄ±mbÄ±zla almak gibi kesmek de saÄŸlÄ±ksÄ±z bir iÅŸlem mi?

Kirpikleri cÄ±mbÄ±zla almak veya makasla kesmek, gÃ¶zleri enfeksiyonlara karÅŸÄ± daha savunmasÄ±z hale getirebilir. Kirpik kÃ¶klerinde oluÅŸan yaralar, bakterilerin ve virÃ¼slerin gÃ¶zÃ¼n iÃ§ine girmesine ve konjonktivit, blefarit veya blefaritis gibi enfeksiyonlara yol aÃ§masÄ±na olanak tanÄ±r.

AyrÄ±ca, kirpikleri cÄ±mbÄ±zla almak veya makasla kesmek, kirpik dibi iltihabÄ±na (blefarit) neden olabilir. Blefarit, gÃ¶z kapaklarÄ±nÄ±n kÄ±zarmasÄ±na, ÅŸiÅŸmesine ve kaÅŸÄ±nmasÄ±na neden olan bir iltihap durumudur.

Kirpikleri cÄ±mbÄ±zla almak kadar zararlÄ± olmasa da, makasla kesmek de Ã¶nerilmez. Makas, kirpiklere zarar verebilir ve uÃ§larÄ±nÄ± dÃ¼zensiz hale getirebilir. Bu durum kirpiklerin daha kÄ±sa ve seyrek gÃ¶rÃ¼nmesine neden olabilir.





DÄ°ÄžER Ä°ÅžLEMLERDE KÄ°RPÄ°KLERE ZARAR VERÄ°YOR

Ä°pek kirpik vb. benzeri iÅŸlemlerin de kirpiklere zararlarÄ±ndan bahsedebilir misiniz? KullanÄ±lan yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lar mevcut kirpiklere nasÄ±l zarar veriyor?

Ä°pek kirpik, sentetik kirpikler veya diÄŸer uzatma yÃ¶ntemleri de kirpiklere zarar verebilir. KullanÄ±lan yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lar kirpiklerin doÄŸal yapÄ±sÄ±na zarar verebilir ve dÃ¶kÃ¼lmelerine neden olabilir. AyrÄ±ca, yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lar gÃ¶zlerde tahriÅŸe ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.





KALICI GÃ–RME BOZUKLUKLARINA NEDEN OLABÄ°LÄ°R

ZararÄ± sadece kirpiklere mi? GÃ¶zÃ¼n kendisini de tehdit ediyor mu? GÃ¶rme ile ilgili sorunlar yaÅŸamaya neden olabilir mi?

Kirpikleri cÄ±mbÄ±zla almak veya makasla kesmek sadece kirpiklere deÄŸil, gÃ¶zÃ¼n kendisine de zarar verebilir. CÄ±mbÄ±z veya makas gÃ¶z kÃ¼resine veya gÃ¶z kapaÄŸÄ±na temas ederse, Ã§izilmelere veya yaralanmalara neden olabilir. Bu durum kalÄ±cÄ± gÃ¶rme bozukluklarÄ±na yol aÃ§abilir.

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Ã–zetle; alt kirpikleri cÄ±mbÄ±zla alma veya makasla kesme trendi, gÃ¶z ve kirpik saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ciddi riskler oluÅŸturur. Bu trendden kaÃ§Ä±nmak ve kirpikleri korumak iÃ§in alternatif kirpik uzatma yÃ¶ntemleri tercih edilmelidir. GÃ¶z ve kirpik saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in herhangi bir iÅŸlem yaptÄ±rmadan Ã¶nce bir uzmana danÄ±ÅŸmanÄ±z Ã¶nemlidir.