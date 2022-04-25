Son dakika... Kabine Toplantısı başladı: Bayram tatili kaç gün olacak?

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 17.00'da Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak.

İstanbul sürecinin Putin-Zelenskiy zirvesine taşınması için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek.

Ukrayna'daki Türk ticaret gemilerinin durumu ve bölgeye yönelik insani yardımlar gözden geçirilecek.

İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA SALDIRILARI

Bir diğer dış politika gündemi İsrail'in Filistin topraklarına yönelik müdahaleleri olacak.

Saldırıların son bulması adına Erdoğan'ın bölge liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile yürüttüğü diplomatik temaslar görüşülecek.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Pençe-Kilit operasyonundaki son durum ile ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

EKONOMİK GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konularında atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

BAYRAM TATİLİ

Toplantıda iç ve dış gelişmelerin yanı sıra yaklaşan Ramazan Bayramı’na dönük tedbir ve hazırlıkların da ele alınması bekleniyor. Bayram tatilinin perşembe ve cuma gününün de dahil edilerek 9 güne çıkarılmasına yönelik taleplerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Tatilin 9 güne çıkarılmasına karar verilirse 5-6 Mayıs günleri resmi veya idari tatil ilan edilecek.