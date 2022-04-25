Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Kabine Toplantısı başladı: Bayram tatili kaç gün olacak?

#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ramazan Bayramı
Son dakika... Kabine Toplantısı başladı: Bayram tatili kaç gün olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Toplantıda iç ve dış gelişmelerin yanı sıra yaklaşan Ramazan Bayramı’na dönük tedbir ve hazırlıkların da ele alınması planlanıyor. Toplantıda bayram tatilinin kaç gün olacağının da karara bağlanması bekleniyor.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 17.00'da Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak.

İstanbul sürecinin Putin-Zelenskiy zirvesine taşınması için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek.

Ukrayna'daki Türk ticaret gemilerinin durumu ve bölgeye yönelik insani yardımlar gözden geçirilecek.

İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA SALDIRILARI

Bir diğer dış politika gündemi İsrail'in Filistin topraklarına yönelik müdahaleleri olacak.

Saldırıların son bulması adına Erdoğan'ın bölge liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile yürüttüğü diplomatik temaslar görüşülecek.

Gözden Kaçmasın

İstikamet toplama kampları mı Mariupol cehenneminden kaçışİstikamet toplama kampları mı? Mariupol cehenneminden kaçış! Haberi görüntüle

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Pençe-Kilit operasyonundaki son durum ile ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

EKONOMİK GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konularında atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Gözden Kaçmasın

Rus askerlerinden kan donduran video... Ukraynalı askerin annesine gönderdilerRus askerlerinden kan donduran video... Ukraynalı askerin annesine gönderdiler!Haberi görüntüle

BAYRAM TATİLİ

Toplantıda iç ve dış gelişmelerin yanı sıra yaklaşan Ramazan Bayramı’na dönük tedbir ve hazırlıkların da ele alınması bekleniyor. Bayram tatilinin perşembe ve cuma gününün de dahil edilerek 9 güne çıkarılmasına yönelik taleplerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Tatilin 9 güne çıkarılmasına karar verilirse 5-6 Mayıs günleri resmi veya idari tatil ilan edilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ramazan Bayramı

BAKMADAN GEÇME!

15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu

15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu?

#Madeleine Mccann
Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe
İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

#Monica Bellucci

BAKMADAN GEÇME!

15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu

15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu?

#Madeleine Mccann
Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe
İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

#Monica Bellucci