Son dakika.... İzmir'deki depremden bir mucize haberi daha: 3 yaşındaki Elif bebek enkazdan sağ çıkarıldı

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı’da çöken Doğanlar Apartmanı’nda enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı.

​Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda yaşamını yitirmişti.



Mucize kurtuluşa CNN Türk anbean aktardı. CNN Türk Muhabiri Sema Akbulut o anları şu sözlerle anlattı:

"Ekiplerden biz bir alkış gördük. Enkazda hala 6 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. Elif çıkartıldı, üç yaşındaki Elif'e sonunda ulaşıldı. Gerçekten burada büyük bir mutluluk olduğunu söyleyebiliriz. Ekiplerin birbirine sarıldığını görüyoruz. Herkes çok duygulu anlar yaşanıyor. Seher hanım üç çocuğuyla çıkarılmıştı. İlk günden bu yana yoğun bir çaba sarf ediliyordu. Anneanne ve dedesi buradaydı. "Umudumuzu kaybettik ama Elif'imize ulaşırız" demişlerdi.



Elif'in dedesi: Bu haberi almak çok çok mutlu etti. Allah bize mucize yarattı, yedi katın altından canlı çıkmak ne demek? Sözün bittiği yerdeyim, keşke ben orada kalsaydım.