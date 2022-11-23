Son dakika... İzmir'de kuvvetli yağış alarmı! Radara yansıdı: Tarihi çarşı sular altında...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İZMİR'DE YAĞMUR ETKİSİNİ ARTIRDI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan 'sarı' kodlu uyarının ardından şehir merkezinde yağan yağmur, öğle saatlerinde aniden etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Trafik polisleri, ana yollarda önlem aldı. Merkez ilçelerde metrekareye 20- 50 kilogram yağış beklenirken, merkeze uzak ilçelerde ise metrekareye 70 kilogram yağış beklendiği belirtildi. Şiddetli yağışın akşama kadar etkili olacağı, yarın sabah saatlerine kadar da aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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Sağanakta, önceki gün su baskınlarının yaşandığı Tarihi Kemeraltı Çarşısı ise yine sular içinde kaldı. Küçük Demirhan İşhanı'ndaki çok sayıda iş yerini de su bastı. Esnaf, kendi imkanlarıyla yağmur sularını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürürken, su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

BODRUM'DA EĞİTİME SAĞANAK ENGELİ

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Bodrum'da yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Öğleden sonra yağmurun şiddetini artırması beklenirken, Bodrum Belediyesi'nce olası olumsuzluklara karşı eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "İlçemiz genelinde öğleden sonra beklenen yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbir amaçlı olarak saat 13.00 itibariyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

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YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinden itibaren hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Muğla ile çevresi için sağanak ve fırtına uyarısının ardından Türkbükü, Gölköy, Yalıkavak, Turgutreis, Bitez, Gümbet'te etkili olan şiddetli yağışta cadde ve sokaklar göle döndü. Yer yer etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle Torba'da ise ağaçlar devrildi. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

Sağanağın neden olduğu sel sularının taşıdığı toprak ve çöpler, mazgalları tıkadı, derelerin debisi yükseldi. Belediye ekipleri, olası su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

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Öte yandan kuvvetli yağışın gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor

EDİRNE'DE SU BASAN CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Edirne İstasyon Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle İstasyon Caddesi'ni su bastı. Sürücülerin araçlarıyla ilerlemekte zorlandığı cadde, şerit çekilerek trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Caddenin geçtiği Edirne Garı'nın da bina giriş yolu, suyla doldu. Kentte zaman zaman etkili olan sağanakta bazı evlerin giriş katlarını ise su bastı. Belediye ekipleri, evlerde su boşaltma çalışması başlattı.

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PROF. DR. ŞEN: ŞİDDETLİ SU BASKINLARINA DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "İstanbul'da bugün öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak YAĞMUR var. Sıcaklık Ege de 3-4 derece azalacak. Marmara'da 3-4 derece artacak. İstanbul 20 derece, İzmir 17 derece. Öğlen Denizli, Afyon Manisa, İzmir, Muğla Aydın çevresinde yağış şiddetli su baskınlarına dikkat" mesajını paylaştı.