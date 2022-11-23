Son dakika... Suriye'ye kara harekâtı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

DÜZCE DEPREMİ: VAHİM BİR YIKIM VE KAYIPLA KARŞILAŞMADIK

Bu sabah erken saatlerde yaşadığımız Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Deprem Gölyaka'da çok sayıda binada hasara yol açmakla birlikte hamdolsun vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık. 2022'yi deprem tatbikat yılı ilan ederek 94 binin üzerinde faaliyet yürütmüştük. Gölyaka depremi deprem gerçeğinin ne kadar yakınımızda olduğunu bir kez daha göstermiştir.

YUSUFELİ BARAJI'NA TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZUN ALT YAPI SEMBOLÜ OLARAK HOŞ GELDİN DİYORUZ

Dün hizmete açtığımız Yusufeli Barajı'nın yeni ülkemize, milletimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Gövde yüksekliği bakımında Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük beşinci barajı olan Yusufeli, üreteceği enerji ve depolayacağı su ile ülkemizin gelişmesine önemli katkılarda bulunacaktır. Yusufelili kardeşlerime evlerini, iş yerlerini geride bırakarak yeni yerlerine taşınarak yaptıkları fedakarlık için teşekkür ediyorum. Togg’u, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun teknoloji alanındaki sembolü olarak alkışlarla karşılamıştık. Yusufeli Barajı’na da, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun altyapı sembolü olarak ‘hoş geldin’ diyoruz. Yılda 5 milyar inşallah buradan geri dönüşüm var. Bu 7 yılda bu gelirle kendini finanse edecek. 35 milyara bu barajımızı milli bütçeden gerçekleştirdik. Bay Kemal, neyi nereden nasıl yaptığımızı öğren. Sonra 'kaynak nereden' deme. Ülkemize gerçekten iftihar verici bir eser kazandırdık.

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Gözden Kaçmasın Yusufeli Barajı açıldı Haberi Görüntüle

Yürüttüğümüz diplomasi trafikleri ile ilgili kapsamlı değerlendirmeleri Kabine sonrası yapaceğım açıklamaya bırakıyorum. Bugün burada sizlerle, hepimizin canını yakan terör saldırıları hususundaki gelişmeleri ve atacağımız yeni adımları paylaşmak istiyorum.

İSTANBUL'DAKİ EYLEMİ TİMSAH GÖZYAŞI İLE KINAYANLARIN GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırı, failleriyle ve onların bağlantılarıyla kısa sürede aydınlatılmıştır. Bombayı koyan terörist ile ona yardımcı olan çok sayıda kişi, ülkemiz içinde ve dışında bulundukları yerlerde yakalanarak adalete teslim edilmiştir. En tepeden en aşağıya kadar bu eyleme karışan kim varsa nerede olursa olsun mutlaka bulunacak, dökülen masum kanlarının hesabı kendisinden misliyle sorulacak, cezası kesilecektir. Türkiye artık ülkesine ve milletine yönelik saldırılara karışan teröristler ile onlara yardım eden herkesi, sınırları içinde ve dışında tespit etme, yakalama, cezalandırma kabiliyetine ve gücüne sahiptir. İstanbul'daki eylemi timsah gözyaşı ile kınayanların gerçek yüzleri arkasından başlattığımız operasyona verdikleri tepki ile ortaya çıkmıştır.

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KENDİ BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKMA HAKKIMIZ DOĞMUŞTUR

Suriye sınırlarıyla ilgili ahitlerimize sadık kaldık. Karşımızdakiler anlaşmanın gereğini yerine getiremiyorsa başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur. Bizim her sözümüz gibi bu beyanımızın da gerisinde çok somut gerekçeler var. Son 7 yılda Hatay, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa'daki illerimize son yapılanlar birlikte 764 havan, roket, füze saldırısı yapılmıştır. Bu saldırılarda 32 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

ÜLKE İÇİNDE SİLAHLI GÜNÜ BÜYÜK ORANDA KAYBEDEN ÖRGÜT TÜM DİKKATİNİ SURİYE ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTIRMIŞTIR

Her ne kadar bazı gafiller Türkiye'nin sınırlarının güvenliği için yaptığı harekatları kavrayamamış olsa da milletimiz her şeyin farkındadır.20 yıl önce terör Türkiye'nin sorunlarının sıralamasında birinci sıradaydı. Şimdi artık nerede? Şimdi artık gerilerde. Bu bir iradenin eseridir. Yılbaşından beri terör örgütü elebaşları sivillere yönelik saldırıları teşvik ederek gerçek yüzlerini sergiliyor. 2016'da 44, 2017'de 9 eylem yapmıştır terör örgütü sınır içinde. Bu sayı son yıllarda yılda 2'ye, 3'e düşmüştür. Ülke içinde silahlı günü büyük oranda kaybeden örgüt tüm dikkatini Suriye üzerinde yoğunlaştırmıştır. Teröristlerin üzerinden çıkan donanımlar ile eğitim gördükleri yerler Suriye'de farklı isimlerle sahaya süren örgütün bizzat PKK'nın kendisi olduğu gerçeğini teyit etmektedir.

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Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay'dan Hakkari'ye sınırlarımızı bir güvenlik şeridi ile kapatmak kararlılığımız her zamankinden bugün daha güçlüdür.

TEL RIFAT, MÜNBİÇ, AYN EL ARAB’I TEMİZLEYECEĞİZ

Sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da adım adım halledeceğiz. Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el Arab’ı temizleyeceğiz.

KARADAN DA TERÖRİSTLERİN TEPESİNE TEPESİNE BİNECEĞİZ

Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz. Beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır. Irak ve Suriye yönetimleri Türkiye'nin harekat yaptığı yerlerden rahatsızlık duymasınlar. Attığımız adımlar Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü de güvence altına alacaktır.

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BİZİM DE KENDİMİZE GÖRE BİR OYUN PLANIMIZ VAR

Terör örgütü ile onunla aynı çizgideki yapıların iplerini ellerinde tutanların karın ağrısı bellidir. Bunlar, ülkemizin güven ve istikrar içinde hedeflerine yürümesinden rahatsızlar. Bunlar, ülkemizin kendi siyasi ve ekonomik kararlarını özgürce vermesinden, kendi çıkarlarını cesaretle savunmasından rahatsızlar. Bunlar, ülkemizin küresel krizleri fırsata dönüştürmesinden rahatsızlar. Bunlar, Türkiye’nin bölgesel liderliğini güçlendirmesinden rahatsızlar. Bunlar, bizatihi milletimizin Anadolu’daki bin yıllık varlığından rahatsızlar. Üstelik tüm bu rahatsızlıklarını gizlemeye gerek dahi görmüyor, açıkça da söylüyorlar

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Ülkemizin maruz kaldığı hangi haksızlığı, adaletsizliği, nobranlığı kazısak altından aynı anlayış, hazımsızlık, husumet çıkıyor. Biz bunu, Avrupa Birliği tam üyeliğimizin engellenmesinde yaşadık. Biz bunu, Amerika’yla aramızda vuku bulan F-35 krizinde yaşadık. Biz bunu, sınırlarımıza füzeler yağarken ülkemizdeki hava savunma sistemlerinin sökülüp götürülmesinde yaşadık. Biz bunu, Kıbrıs konusundan enerji anlaşmalarına kadar Akdeniz’deki her tartışmada yaşadık. Biz bunu, milyonlarca masumun canını ve onurunu kurtarmak için yaptığımız fedakârlıkların görmezden gelinmesinde yaşadık.

Tabii herkes gibi bizim de kendimize göre bir oyun planımız var. Geçmişten aldığımız dersler ışığında, Türkiye’nin ve milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyoruz. Bunu yaparken tahammül sınırlarımızı zorlayan hadiseler karşısında da tepkimizi göstermekten geri kalmıyoruz. En çok da bel altı vuruşlara tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz.

MESAJIMIZ GAYET NET: BAŞARAMAYACAKSINIZ

İstanbul'da bomba patlatarak Türkiye'nin canını acıtacaklarını sanıyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki biz artık bu safhaları geçeli çok oldu.Sokakları karıştırmak isteyen vandalları bozguna uğratan, darbecileri püskürten, ekonomik tetikçilere eyvallah etmeyen Türkiye'yi sinsi yöntemlerle dize getirmeye çalışanlara mesajımız gayet net: Başaramayacaksınız.

Küresel finans krizinden Kovid-19 salgınına kadar yaşanan her hadise bir gerçeğe işaret ediyor. Kendilerine kurban arayanlara inşallah 2023'te de aradıkları fırsatı inşallah sandıkta benim milletim vermeyecek. Gelin Cumhur İttifakı olarak 2023 seçiminden büyük bir zafer ile çıkalım. Aksi takdirde öyle bir vebalin altına gireriz ki hesabını veremeyiz.

CHP GENEL BAŞKANI'NIN DEVLETİ YÖNETMEK SORUMLULUĞU NUTUKLARI ATMASI İSE AYRI BİR KOMEDİ OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR

İstikrarın olması için yönetim sistemini milletimizin teveccühü ile değiştirdik. Koalisyon dönemlerinin ve onun parçası haline gelen darbeler zincirinin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmek suretiyle bu sorunu çözdük. Hala bu gerçeklerin farkında olmayanların varlığını üzüntüyle görüyoruz. Özellikle SGK Genel Müdürlüğü dönemi hariç herhangi bir bilgisi, kabiliyeti olmayan CHP Genel Başkanı'nın devleti yönetmek sorumluluğu nutukları atması ise ayrı bir komedi olarak karşımıza çıkıyor. Kağıthane'yi Kağıttepe diye söyleyen kişiden bu ülkeye Cumhurbaşkanı olur mu?

Söyleyeceklerimin hepsi de muhatabının sonuna kadar hak ettiği tespitlerdir. Haysiyet fukarası sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir. Kendi devletini borsasının yükselişi üzerinden hançerlemek isteyen bir sefil, sorunmluluk lafının yanına yaklaşamaz. Yurtdışına gittiğinde ne kadar terör örgütü destekçisi varsa onların ekmeğin yağ süren bir gafil sorumluluk lafı ile yanyana gelemez. Terör örgütü güdümündeki partiyi ülke yönetimine ortak etmek isteyen bir namert sorumluluktan sözedemez. Devraldıkları belediyelerde yapılanları yaşatmayı beceremediklerinden sorumluluk diyerek ortalıkta dolaşması kadar yüzsüzce bir tavır olamaz. Dünyada ülkesinde orman varlığını en çok arttıran yönetimine ağaç diye saldıranların aslında hangi alçak hesapların peşinde olduklarını Gezi olaylarında görmüştük. CHP Genel Başkanı ağaç diye gevelediğine göre bu nöbet herhalde kendisine geçti.Cumhurbaşkanlığı adaylığını dahi ilan etmekten aciz olan bu zat harcadığımız her nefesin fuzuli olduğunu biliyoruz. Haksız, hukuksuz, pervasız şekilde itham etttiği öğretmeninden polisine kadar tüm kamu görevlilerinin sahipsiz olmadığını görmesi için kendisine cevap veriyoruz. Bay Kemal, ne bu polis, ne bu sağlıkçılar hiçbiri sahipsiz değildir, onların yanında ve arkasında biz varız.

MUHALEFET POZİTİF SİYASET KONUSUNDA KARARLI İSE CUMHUR İTTİFAKI OLARAK SÖZ VERİYORUM, KENDİLERİNİN HİÇBİR EKSİKLİKLERİNİ YÜZLERİNE VURMAYACAĞIZ

Bu zatın ilk kez bir vizyon açıklayacağını ilan etmesinden biz memnuniyet duyarız. Bizim asıl tartılmak istediğimiz kantar işte burasıdır. Muhalefetle eser ve hizmet siyasetinde yarışmak istiyoruz.Muhalefet pozitif siyaset konusunda kararlı ise AK Parti grubundan Cumhur İttifakı olarak söz veriyorum, kendilerinin hiçbir eksikliklerini yüzlerine vurmayacağız, hiçbir gafları ile dalga geçmeyeceğiz.

Dün 2023 hedefleri demiştik, bugün Türkiye Yüzyılı diyoruz. Yarın inşallah çok daha ileri adımlarla insanımızın karşısında olacağız. Muhalefetin bu yeni siyaset tarzına ayak uydurması bizim de işimizi kolaylaştıracaktır. Gelin vizyonlarımızı yarıştıralım, projelerimizi kapıştıralım. Hayatı boyunca hasbi siyaset tarzı, harbi insan ilişkisi ile milletimizin gönlünde yer etmiş birisi olarak söylediğim herşeydeki samimiyetimi herhalde kimse sorgulayamaz. Muhalefe tliderleri de aynı delikanlılığı sergileyecekse buyurun 2023'ü demokrasi şölenine çevirelim. Eski usulde devam etmek isterlerse milletimizin geleceğini kimseye kurban etmeyiz. Bizde gül var ama bizde gürz de var.Kim hangisini isterse onunla karşısına çıkarız.